В Башкирии снижается численность безработных

В целом за январь-июль трудоустроились более 39 тысяч человек, 15,4 тысячи из которых — безработные.

Доля трудоустроенных в общей численности обратившихся в поиске работы в службу занятости республики составила 72,8 процента.

Высокий уровень трудоустройства отмечается в Сибае, Уфе, Благовещенске, Ишимбае, а также в Зианчуринском, Зилаирском, Бакалинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Кушнаренковском и Хайбуллинском районах.

Как сообщили агентству «Башинформ» в службе занятости населения, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет на данный момент 1,05 процента. В начале текущего года этот показатель достигал 1,17 процента.

Количество заявленных в службу занятости вакансий за это время значительно возросло. Так, если в начале года в Башкортостане насчитывалось 32,4 тысячи вакантных мест, то сейчас — 46,3 тысячи.