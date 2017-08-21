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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии снижается численность безработных

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Численность официально зарегистрированных безработных в Башкортостане снизилась с начала года до 23,6 тысячи человек.

В целом за январь-июль трудоустроились более 39 тысяч человек, 15,4 тысячи из которых — безработные.

Доля трудоустроенных в общей численности обратившихся в поиске работы в службу занятости республики составила 72,8 процента.

Высокий уровень трудоустройства отмечается в Сибае, Уфе, Благовещенске, Ишимбае, а также в Зианчуринском, Зилаирском, Бакалинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Кушнаренковском и Хайбуллинском районах.

Как сообщили агентству «Башинформ» в службе занятости населения, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет на данный момент 1,05 процента. В начале текущего года этот показатель достигал 1,17 процента.

Количество заявленных в службу занятости вакансий за это время значительно возросло. Так, если в начале года в Башкортостане насчитывалось 32,4 тысячи вакантных мест, то сейчас — 46,3 тысячи.

За январь-июль этого года средняя продолжительность существования вакансий в республиканском банке данных составила 1,7 месяца.

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