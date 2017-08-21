В Ростове подешевели некоторые продовольственные продукты
В период с 7 по 14 августа Ростовстат проводил мониторинг розничных цен на ряд продовольственных продуктов. Об этом рассказали в
В период с 7 по 14 августа Ростовстат проводил мониторинг розничных цен на ряд продовольственных продуктов. Об этом рассказали в
Отмечается, что за указанный период на 0,2−11,0% снизилась стоимость полукопчёной и
В тоже время стоимость других продуктов за указанный период выросла на 0,3−1,6%. Речь о говядине, свинине, охлажденных и мороженных курах, баранине, вареной колбасе, мороженой неразделанной рыбе, масле сливочном, маргарине и других.
Как сообщается в отчете Ростовстата, стоимость остальных продуктов за указанный период не изменилась.