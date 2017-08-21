Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна причина ухода Корчевникова с «Прямого эфира»
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15:45 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове подешевели некоторые продовольственные продукты

В период с 7 по 14 августа Ростовстат проводил мониторинг розничных цен на ряд продовольственных продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что за указанный период на 0,2−11,0% снизилась стоимость полукопчёной и варено-копчёной колбасы, подсолнечного масла, сметаны, жирного творога, куриных яиц, пшеничной муки, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, шлифованного риса, картофеля, белокочанной капусты, лука, моркови, яблок.

В тоже время стоимость других продуктов за указанный период выросла на 0,3−1,6%. Речь о говядине, свинине, охлажденных и мороженных курах, баранине, вареной колбасе, мороженой неразделанной рыбе, масле сливочном, маргарине и других.

Как сообщается в отчете Ростовстата, стоимость остальных продуктов за указанный период не изменилась.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Василий Голубев прибыл на место крупного пожара в центре Ростова
Транспорт Ростова: на бумаге и в реальности
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1», стал главной темой августа и, наконец прервав молчание, дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь