В Ростове подешевели некоторые продовольственные продукты

Отмечается, что за указанный период на 0,2−11,0% снизилась стоимость полукопчёной и варено-копчёной колбасы, подсолнечного масла, сметаны, жирного творога, куриных яиц, пшеничной муки, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, шлифованного риса, картофеля, белокочанной капусты, лука, моркови, яблок.

В тоже время стоимость других продуктов за указанный период выросла на 0,3−1,6%. Речь о говядине, свинине, охлажденных и мороженных курах, баранине, вареной колбасе, мороженой неразделанной рыбе, масле сливочном, маргарине и других.