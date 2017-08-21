Бухарест выделит Кишинёву миллион евро в виде финансовой поддержки

Источник: Publika.md

Он отметил, что соответствующий документ уже утверждён. Кроме того, Тудораке призвал все уездные советы Румынии делать инвестиции в строительство дорог, канализационных систем и школ в 32 районах Молдовы.

Конференцию «Столетие Великого объединения и Бессарабия» организовала унионистская платформа «Акциуне 2012». Прошла она в парламенте Бухареста. В рамках конференции был запущен «Альянс за столетие».