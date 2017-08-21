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11:16 (мск), источник: Publika.md

Бухарест выделит Кишинёву миллион евро в виде финансовой поддержки

Миллион евро предоставит Кишинёву в виде финансовой помощи Бухарест. Об этом заявил мэр первого сектора румынской столицы Даниел Тудораке на конференции «Столетие Великого объединения и Бессарабия».

Источник: Publika.md

Он отметил, что соответствующий документ уже утверждён. Кроме того, Тудораке призвал все уездные советы Румынии делать инвестиции в строительство дорог, канализационных систем и школ в 32 районах Молдовы.

Конференцию «Столетие Великого объединения и Бессарабия» организовала унионистская платформа «Акциуне 2012». Прошла она в парламенте Бухареста. В рамках конференции был запущен «Альянс за столетие».

Конференция собрала сто гражданских организаций из Румынии, Молдовы и диаспоры. Они обсудили и план мероприятий на следующий год.

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