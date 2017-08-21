Имущество химкомбината «Енисей» снова не удалось продать полностью

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В этот раз на аукцион было выставлено 8 лотов. Однако четыре из них не привлекли внимания покупателей, а еще один (участок порохового производства) был снят с торгов.

По трем другим лотам победителями оказались компания «Проспект» и предприниматель Юрий Халтаев, ранее уже приобретавшие имущество химкомбината.

Так, ООО «Проспект» приобрело принадлежавшие «Енисею» железнодорожные пути и сопутствующие им сооружения за 7,6 млн рублей (два лота по 3,8 млн рублей). Ранее (конец 2016 года) компания приобрела несколько нежилых зданий общей площадью около 15 тысяч кв.м. за почти 20 млн рублей. При этом, учрежден «Проспект» был в апреле 2016 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (данные системы «Контур. Фокус»). среди основных видов деятельности: управление и аренда нежилых помещений. Учредителем его является некто Олег Анпилогов, ранее не замеченный в бизнесе.

Второй покупатель, учредитель и руководитель нескольких красноярских фирм Юрий Халтаев, приобрел комплекс из 32 зданий и сооружений за 1,4 млн рублей. Ранее он также приобрел имущество «Енисея» на сумму около 13 млн рублей.