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11:24 (мск), источник: Newslab.ru

Имущество химкомбината «Енисей» снова не удалось продать полностью

В Красноярске прошли повторные торги, на которых было выставлено имущество химкомбината «Енисей». В этот раз речь шла о 8 лотах.

Источник: Reuters

В этот раз на аукцион было выставлено 8 лотов. Однако четыре из них не привлекли внимания покупателей, а еще один (участок порохового производства) был снят с торгов.

По трем другим лотам победителями оказались компания «Проспект» и предприниматель Юрий Халтаев, ранее уже приобретавшие имущество химкомбината.

Так, ООО «Проспект» приобрело принадлежавшие «Енисею» железнодорожные пути и сопутствующие им сооружения за 7,6 млн рублей (два лота по 3,8 млн рублей). Ранее (конец 2016 года) компания приобрела несколько нежилых зданий общей площадью около 15 тысяч кв.м. за почти 20 млн рублей. При этом, учрежден «Проспект» был в апреле 2016 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (данные системы «Контур. Фокус»). среди основных видов деятельности: управление и аренда нежилых помещений. Учредителем его является некто Олег Анпилогов, ранее не замеченный в бизнесе.

Второй покупатель, учредитель и руководитель нескольких красноярских фирм Юрий Халтаев, приобрел комплекс из 32 зданий и сооружений за 1,4 млн рублей. Ранее он также приобрел имущество «Енисея» на сумму около 13 млн рублей.

Химкомбинат «Енисей» был объявлен банкротом в 2011 году. Долгое время его имущество (кроме автопарка и ряда станков, которые ушли почти сразу) вообще не находило покупателей. Основная его часть была продана относительно недавно. К примеру, энергетический комплекс предприятия в 2015 году купил красноярский предприниматель Роман Скрипальщиков почти за 69 млн рублей, а железнодорожный парк — компания «Енисейтранссервис» за 4,8 млн рублей.

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