Компания «Юнона» выкупила часть Красноярской судоверфи
Фирма приобрела почти 21,5% дочернего акционерного общества.
Фирма приобрела почти 21,5% дочернего акционерного общества.
Компания «Юнона» выкупила почти 21,5% АО «Красноярская судостроительная верфь». Теперь фирма владеет долей в уставном капитале. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ-Сибирь».
Так, в начале августа из уставного капитала КСВ вышел «Норникель», владеющий почти 29% акций. Кроме того, из списков акционеров пропало и Енисейское речное пароходство (почти 19%).
По данным газеты, совладельцами компании «Юнона» являются Юрий Юрков (79,68%), Анатолий Гринштейн (19,86%) и Евгений Нечаев (0,46%).
«Юрий Юрков и Анатолий Гринштейн — совладельцы одного из крупнейших речных портов Восточной Сибири — Красноярского речпорта», — пишет газета.
Отметим, что АО «Красноярское речное пароходство» — дочернее акционерное общество АО «Енисейское речное пароходство». Основная функция предприятия — строительство флота. Красноярская судостроительная верфь была образована в 1929 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка компании составила 82,9 млн руб. (в 2015 году — 234,3 млн руб.), чистый убыток — 30,9 млн руб.