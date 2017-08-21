Компания «Юнона» выкупила часть Красноярской судоверфи

Компания «Юнона» выкупила почти 21,5% АО «Красноярская судостроительная верфь». Теперь фирма владеет долей в уставном капитале. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ-Сибирь».

Так, в начале августа из уставного капитала КСВ вышел «Норникель», владеющий почти 29% акций. Кроме того, из списков акционеров пропало и Енисейское речное пароходство (почти 19%).

По данным газеты, совладельцами компании «Юнона» являются Юрий Юрков (79,68%), Анатолий Гринштейн (19,86%) и Евгений Нечаев (0,46%).

«Юрий Юрков и Анатолий Гринштейн — совладельцы одного из крупнейших речных портов Восточной Сибири — Красноярского речпорта», — пишет газета.