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11:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Юнона» выкупила часть Красноярской судоверфи

Фирма приобрела почти 21,5% дочернего акционерного общества.

Компания «Юнона» выкупила почти 21,5% АО «Красноярская судостроительная верфь». Теперь фирма владеет долей в уставном капитале. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ-Сибирь».

Так, в начале августа из уставного капитала КСВ вышел «Норникель», владеющий почти 29% акций. Кроме того, из списков акционеров пропало и Енисейское речное пароходство (почти 19%).

По данным газеты, совладельцами компании «Юнона» являются Юрий Юрков (79,68%), Анатолий Гринштейн (19,86%) и Евгений Нечаев (0,46%).

«Юрий Юрков и Анатолий Гринштейн — совладельцы одного из крупнейших речных портов Восточной Сибири — Красноярского речпорта», — пишет газета.

Отметим, что АО «Красноярское речное пароходство» — дочернее акционерное общество АО «Енисейское речное пароходство». Основная функция предприятия — строительство флота. Красноярская судостроительная верфь была образована в 1929 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка компании составила 82,9 млн руб. (в 2015 году — 234,3 млн руб.), чистый убыток — 30,9 млн руб.

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