В ТОР «Надеждинская» создадут три крупных рыбоперерабатывающих завода

Источник: AP 2017

В корпорацию развития Дальнего Востока за прошедшую неделю поступило 19 заявок от новых инвесторов, три из которых планируют создание новых рыбоперерабатывающих производств, сообщили в пресс-службе минвостокразвития.

Два стратегических проекта, через которые привлекают инвестиции на Дальний Восток, — территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Из 19 новых заявок шесть ориентированы на деятельность в пределах ТОР и 13 — в СПВ. И хотя предприятия будут работать в разных областях социально-экономического развития, лидерами по инвестициям являются рыбоперерабатывающие производства.

Так, в ТОР «Надеждинская» (Надеждинский район Приморского края) начнут работать три производства с общим вкладом инвестиций более 4 млрд рублей и с расчётом на создание 758 рабочих мест.

Компания «ОЯНГ СИФУД» планирует строительство завода стоимостью 117 млн рублей. Завод будет осуществлять переработку икры минтая и дальнейший сбыт на внутренний рынок и на экспорт. Сырье для производства планируется закупать непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.

Другой промышленный комплекс построит компания «Русский минтай». Инвесторы планируют наладить переработку минтая, мощностью до 50 000 тонн в год, выпуск филе и фарша до 100 тонн и рыбной муки до 20 тонн в сутки. Сырье для производства будет поступать из Владивостокского морского рыбного порта в рефрижераторных контейнерах.

Ещё один комплекс по переработке минтая планирует запустить другой инвестор. Для создания производства в пределах приморского рыбопромышленного кластера он намерен инвестировать 2686 млн рублей.