В ТОР «Надеждинская» создадут три крупных рыбоперерабатывающих завода
Объем инвестиций в переработку минтая составит более 4 млрд рублей, а в результате реализации проектов в Приморском крае будет создано 758 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в переработку минтая составит более 4 млрд рублей, а в результате реализации проектов в Приморском крае будет создано 758 новых рабочих мест.
В корпорацию развития Дальнего Востока за прошедшую неделю поступило 19 заявок от новых инвесторов, три из которых планируют создание новых рыбоперерабатывающих производств, сообщили в
Два стратегических проекта, через которые привлекают инвестиции на Дальний Восток, — территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Из 19 новых заявок шесть ориентированы на деятельность в пределах ТОР и 13 — в СПВ. И хотя предприятия будут работать в разных областях
Так, в ТОР «Надеждинская» (Надеждинский район Приморского края) начнут работать три производства с общим вкладом инвестиций более 4 млрд рублей и с расчётом на создание 758 рабочих мест.
Компания «ОЯНГ СИФУД» планирует строительство завода стоимостью 117 млн рублей. Завод будет осуществлять переработку икры минтая и дальнейший сбыт на внутренний рынок и на экспорт. Сырье для производства планируется закупать непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.
Другой промышленный комплекс построит компания «Русский минтай». Инвесторы планируют наладить переработку минтая, мощностью до 50 000 тонн в год, выпуск филе и фарша до 100 тонн и рыбной муки до 20 тонн в сутки. Сырье для производства будет поступать из Владивостокского морского рыбного порта в рефрижераторных контейнерах.
Ещё один комплекс по переработке минтая планирует запустить другой инвестор. Для создания производства в пределах приморского рыбопромышленного кластера он намерен инвестировать 2686 млн рублей.
Напомним, что добыча и переработка рыбы являются традиционными отраслями экономики российского Дальнего Востока. По данным Росрыболовства, в дальневосточном бассейне за 2016 год было добыто 1,7 млн тонн биоресурсов, из них на минтай приходится 975 тыс. тонн. Ввиду нарастающего импортозамещения (производства переориентировались на российское сырье) инвесторы предпочитают наращивать переработку в пределах экономических зон со специальными условиями.