Рекультивация городской свалки начнется в 2019 году
Челябинская свалка бытовых отходов уйдет в прошлое в 2019 году. Первый этап работ уже завершен.
Челябинская свалка бытовых отходов уйдет в прошлое в 2019 году. Первый этап работ уже завершен.
Об этом говорили сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Рекультивация городской свалки обойдется в 700 миллионов рублей.
Уже проведены изыскательные работы. Это было необходимо для получения достоверных сведений о размере и состоянии свалки, о геологическом строении участка земли, находящегося под свалкой, о процессах, происходящих внутри тела свалки.
«Инициируйте совещание по выполнению “дорожной” карты, связанной с рекультивацией городской свалки. Те сроки, которые мы заложим, те и будем выполнять», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
При получении положительного заключения госэкспертизы администрация города приступает ко второму этапу — непосредственной разработке проекта рекультивации свалки. А данные полученные в ходе изысканий, станут основополагающими ориентирами в создании проекта.
В 2018 году будет разработан проект рекультивации свалки, который также пройдет соответствующую экспертизу. Работы по рекультивации свалки начнутся согласно запланированному графику в 2019 году.
Кроме того, в Челябинске стартовал конкурс на право заключения концессионного соглашения для создания системы обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами концессионное соглашение предусматривает строительство двух мусороперегрузочных станций в городе Челябинске, а также строительство трех мусороперегрузочных станций в муниципальных районах Челябинского кластера, мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тысяч тон в год и полигона для захоронения не утилизируемых отходов. Строительство новой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами позволит прекратить эксплуатацию челябинской городской свалки и приступить к ее рекультивации.