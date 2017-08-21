Рекультивация городской свалки начнется в 2019 году

Об этом говорили сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Рекультивация городской свалки обойдется в 700 миллионов рублей.

Уже проведены изыскательные работы. Это было необходимо для получения достоверных сведений о размере и состоянии свалки, о геологическом строении участка земли, находящегося под свалкой, о процессах, происходящих внутри тела свалки.

«Инициируйте совещание по выполнению “дорожной” карты, связанной с рекультивацией городской свалки. Те сроки, которые мы заложим, те и будем выполнять», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

При получении положительного заключения госэкспертизы администрация города приступает ко второму этапу — непосредственной разработке проекта рекультивации свалки. А данные полученные в ходе изысканий, станут основополагающими ориентирами в создании проекта.

В 2018 году будет разработан проект рекультивации свалки, который также пройдет соответствующую экспертизу. Работы по рекультивации свалки начнутся согласно запланированному графику в 2019 году.