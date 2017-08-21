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12:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Добрые-предобрые намерения застройщика рассмешили дольщиков «Казачьей горы» в Хабаровске

По их словам, предложение въехать в квартиры и начать ремонт до сдачи дома в эксплутацию — трюк, причем не очень ловкий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.

Странную инициативу застройщика второй очереди ЖК «Казачья гора» «неблагодарные» дольщики подняли на смех. Никто не согласится на свой страх и риск въехать в недостроенный дом с тем, чтобы начать ремонт, сообщили корр. ИА AmurMedia дольщики ЖК «Казачья гора».

— Я лично достаточно давно знал Владимира Фридмана, еще по связке с Виктором Лопатюком (бывший глава артели золотостарателей «Амур» — прим. редакции), поэтому и порекомендовал своему сыну доверить свои деньги ему. И зря — уже четвертый год как стройка замерла, и перспектив получить обещанную квартиру никаких. А тут еще сообщение о том, что Фридман якобы предложил дольщикам въехать в недостроенный дом и еще более смешные уверения, что дольщики будто бы согласились! Все это ложь, никто нам таких предложений не делал, и, конечно, же никто бы не согласился, — заявил возмущенно отец дольщика, пополнившего армию несчастливцев «Казачьей горы» в 2014 году, Дмитрий Передерий.

Один из членов инициативной группы обманутых дольщиков «Казачьей горы» Денис Давыдов полностью согласен с коллегой по несчастью.

— Есть нормы, определенные законом, и непонятно, как себе Фридман представляет процесс заселения до того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Если что-то случится, то кто будет отвечать? Застройщик? Или он собирается где-то прописать, что эта стройплощадка уже не стройплощадка, и он ни за что ответственность не несет? — отмечает Денис Давыдов. — Это просто очередной трюк, чтобы разделить счета за то же теплоснабжение на нас и себя. Поэтому неудивительно, что свои «добрые» предложения Фридман озвучивал осторожно, так, как будто сам с собой разговаривал. Официального обращения к нам не было и быть не могло. То есть логика такая: успею сдам, а не успею, ну вот такой вариант еще есть. Мол, ну ждете столько, так и еще столько подождете.

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На стройке сейчас практически не ведется никакой работы, так как денег у застройщика нет, и никто не может его заставить их вложить. С такими темпами, говорят дольщики, шансов въехать в сданный дом в этом году нет, хотя обещали новоселье этой осенью.

Чтобы решить вопрос с постоянно обманывающим застройщиком, они добивается встречи с губернатором, но безуспешно.

— Если раньше с нами разговаривал замминистра строительства края, то теперь заместитель заместителя замминистра, то есть уровня на три ниже. — Если достучаться до губернатора не удастся, встанем палаточным городком на стройплощадке. У многих из нас нет уже сил тянуть и ипотеку, и аренду, и поскольку жилищная проблема не решена, и так ютятся у бабушек и дедушек в ожидании, когда будет сдан дом. Значит, будем жить в палатках и так, может, привлечем к себе внимание. Готовы выйти на уровень президента РФ, потому что нет сил оставаться с нашей проблемой один на один к нашей проблеме, — сказал Денис Давыдов.

«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора», строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой», который также не выполнил свои обещания ввести дом в срок.

В 2016 году застройщик получил гарантии правительства Хабаровского края на 100 млн рублей для завершения строительства. В этом году они были продлены до конца 2017 года.

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