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11:58 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура принесла в бюджет Омской области 3 миллиарда рублей налогов

Налоговые органы продают арестованное имущество налогоплательщика, если он не оплачивает задолженности.

В результате совместной работы налоговых органов и прокуратуры за счет погашения различных долгов с начала 2017 года в бюджет региона поступило более 3 миллиардов рублей.

Это на 1,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пояснили в налоговой службе, добиться такого повышения качества администрирования задолженности удалось благодаря активному использованию такого инструмента как арест имущества.

Такая мера позволяет исполнить решение о взыскании долга, а также погасить налогоплательщику задолженность, в том числе путем продажи имущества под контролем налогового органа.
По итогам первого полугодия, налоговые органы вынесли 4 541 постановления об аресте имущества на 9,6 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

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