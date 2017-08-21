Прокуратура принесла в бюджет Омской области 3 миллиарда рублей налогов

В результате совместной работы налоговых органов и прокуратуры за счет погашения различных долгов с начала 2017 года в бюджет региона поступило более 3 миллиардов рублей.

Это на 1,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пояснили в налоговой службе, добиться такого повышения качества администрирования задолженности удалось благодаря активному использованию такого инструмента как арест имущества.