В Калининградской области задолженность по налогом перевалила за 4 млрд рублей
ИА Прибыль RU. В Калининградской области по состоянию на 1 августа 958 юридических лиц имеют недоимку по налогам свыше 500 тысяч рублей.
ИА Прибыль RU. В Калининградской области по состоянию на 1 августа 958 юридических лиц имеют недоимку по налогам свыше 500 тысяч рублей.
Об этом в Калининграде 21 августа 2017 года информационному агентству Rainbow сообщили в УФНС России по Калининградской области.
Общая сумма недоимки составляет более четырех миллиардов рублей.