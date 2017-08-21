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12:03 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области задолженность по налогом перевалила за 4 млрд рублей

ИА Прибыль RU. В Калининградской области по состоянию на 1 августа 958 юридических лиц имеют недоимку по налогам свыше 500 тысяч рублей.

Об этом в Калининграде 21 августа 2017 года информационному агентству Rainbow сообщили в УФНС России по Калининградской области.

Общая сумма недоимки составляет более четырех миллиардов рублей.

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