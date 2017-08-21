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12:06 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области упрощена система предоставления поддержки промышленным предприятиям

Изменения в программу развития промышленности утвердило правительство региона.

Власти Новосибирской области решили упростить процедуру предоставления поддержки промышленным предприятиям. Главное изменение состоит в сокращении количества фильтров, которые должен пройти проект для согласования субсидий.

Изменения в региональную программу развития промышленности приняли сегодня на заседании областного правительства. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов отметил, что теперь конкурсные процедуры станут проще, рассмотрение заявок пойдет быстрее, а объем поддержки может быть выше.

«Расширяется диапазон размера субсидий. Если в прошлом году у нас была дискретность от 1 до 5 млн, то в этом году мы расширяем от 0,5 млн до 10 млн рублей… Причем, 10 млн — это предельная сумма, предусматривается только для проектов, вошедших в программу реиндустриализации», — сообщил Николай Симонов.

После получения субсидий предприятия должны достигнуть ряда показателей. Так, средняя зарплата должна быть не менее двух прожиточных минимумов, а прибыль по итогам периода превысить объем господдержки. В случае невыполнения этих условий, средства придется вернуть в казну.

Объем господдержки на 2017 год составляет 97 млн руб. Годом ранее он превысил 100 млн руб. При этом в правительстве отмечают высокие темпы роста в отраслях, где предприятия получили субсидии. Например, индекс производства в медицинской промышленности в 2016 году составил 135%, а с начала 2017 года прирост составил еще около 20%.

Субсидии по программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015−2020 годы» предоставляются по трем направлениям: техническое перевооружение промышленности, государственная поддержка научно-производственных центров и развитие медицинской промышленности.

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