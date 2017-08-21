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13:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области насчитывается более 2500 спорных участков

Площадь земель лесного фонда Новосибирской области — 6,7 млн га, из них 11 800 га — спорные участки, все они имеют пересечения по назначению и не могут быть оформлены, об этом сообщили на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

В Новосибирской области насчитывается более 2500 спорных участков, рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Садоводы могут даже не знать, что их участок относится к категории спорных, если земля не оформлена в собственность. Такие случаи в Новосибирской области встречаются не часто.

Получить документы на земельный участок теперь можно через Росреестр.

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«Гражданину нужно обратиться в орган по регистрации прав, при наличии правоустанавливающего документа. Если из документов видно, что его участок попадает под категорию земель лесного фонда, но у него построен индивидуальный жилой дом, земля включена в границы населенного пункта и предоставлена до 8 августа 2008 года, то он попадает под «Лесную амнистию», — рассказала Наталья Ивчатова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области.

Большинство земель сельскохозяйственного назначения уже внесены в сведения государственного реестра недвижимости.

По словам экспертов, случаев, когда жители области не могут оформить право собственности на земельный участок, нет. Если такие ситуации возникнут, их будут решать в индивидуальном порядке.

Землевладельцы, которые попадают под «Лесную амнистию», могут оформить свой участок уже сейчас. Пока эксперты не могут ответить, сколько времени займет процесс переоформления всех земельных участков в Новосибирской области.

«Пока закон действует всего 10 дней, и говорить о его правоприменении затруднительно», — резюмировала Наталья Ивчатова.

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