В Новосибирской области насчитывается более 2500 спорных участков, рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Садоводы могут даже не знать, что их участок относится к категории спорных, если земля не оформлена в собственность. Такие случаи в Новосибирской области встречаются не часто.

Получить документы на земельный участок теперь можно через Росреестр.

«Гражданину нужно обратиться в орган по регистрации прав, при наличии правоустанавливающего документа. Если из документов видно, что его участок попадает под категорию земель лесного фонда, но у него построен индивидуальный жилой дом, земля включена в границы населенного пункта и предоставлена до 8 августа 2008 года, то он попадает под «Лесную амнистию», — рассказала Наталья Ивчатова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области.

Большинство земель сельскохозяйственного назначения уже внесены в сведения государственного реестра недвижимости.

По словам экспертов, случаев, когда жители области не могут оформить право собственности на земельный участок, нет. Если такие ситуации возникнут, их будут решать в индивидуальном порядке.

Землевладельцы, которые попадают под «Лесную амнистию», могут оформить свой участок уже сейчас. Пока эксперты не могут ответить, сколько времени займет процесс переоформления всех земельных участков в Новосибирской области.