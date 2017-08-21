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14:09 (мск), источник: БЕЛТА

Защитный слой из стекловолокна появится на шести минских улицах

21 августа, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Шесть минских улиц в августе отремонтируют по инновационной технологии «Сларри Сил» с устройством защитного слоя из стекловолокна, сообщил сегодня генеральный директор государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Технология широко использовалась в прошлом году и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Защитный слой позволяет увеличить срок эксплуатации дорог, в его состав в текущем году внесены изменения для исключения выявленных во время мониторинга дефектов.

В августе проводятся работы по улучшению технико-экономических качеств покрытий на шести улицах: Радиальная, Академическая, Ротмистрова, Орловская, Заславская и Громова.

В 2016 году по новой технологии «Сларри Сил» улучшены технико-эксплуатационные качества участков улиц Бачило (развязка МКАД — ул. Свислочская), Машиностроителей (от ул. Голодеда до ул. Свислочской), Свислочской (от МКАД до ул. Машиностроителей), ул. Тимошенко (от ул. Притыцкого до ул. Пономаренко), пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Ольшевского). Общая площадь такого ремонта составила 155 тыс. кв.м.

Также ведутся подготовительные работы по устройству покрытий методом холодной регенерации путем смешивания модификаций верхней части покрытий грунтовых дорог с использованием цемента на ул. Ромашкина, Звездной и Взлетной в микрорайоне Сокол. Общая площадь ремонта составляет около 25 тыс. кв.м.

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