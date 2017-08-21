Защитный слой из стекловолокна появится на шести минских улицах

Технология широко использовалась в прошлом году и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Защитный слой позволяет увеличить срок эксплуатации дорог, в его состав в текущем году внесены изменения для исключения выявленных во время мониторинга дефектов.

В августе проводятся работы по улучшению технико-экономических качеств покрытий на шести улицах: Радиальная, Академическая, Ротмистрова, Орловская, Заславская и Громова.

В 2016 году по новой технологии «Сларри Сил» улучшены технико-эксплуатационные качества участков улиц Бачило (развязка МКАД — ул. Свислочская), Машиностроителей (от ул. Голодеда до ул. Свислочской), Свислочской (от МКАД до ул. Машиностроителей), ул. Тимошенко (от ул. Притыцкого до ул. Пономаренко), пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Ольшевского). Общая площадь такого ремонта составила 155 тыс. кв.м.