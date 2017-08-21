Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в совет директоров «Роснефти»
Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике назначение бывшего главы кабмина Герхарда Шредера в состав совета директоров «Роснефти».
Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике назначение бывшего главы кабмина Герхарда Шредера в состав совета директоров «Роснефти».
«То, что делает Шредер, — ненормально», — цитирует ТАСС госпожу Меркель, выступившую с соответствующим заявлением в программе газеты Bild. Онлайн трансляция передачи, в которой канцлер отвечает на вопросы граждан, ведется на сайте издания. Ангела Меркель также добавила, что по завершению своей политической карьеры не планирует уходить в бизнес.
Ранее Герхард Шредер в интервью швейцарской газете Blick заявил, что не намерен отказываться от должности в совете директоров «Роснефти»
Господин Шредер уточнил, что его пригласил гендиректор нефтяной компании Игорь Сечин и международные акционеры. Герхард Шредер рассказал и о своем вознаграждении на новом посту — член совета директоров без исполнительных полномочий получает $500 тыс. в год, за вычетом 30% в России его зарплата составит $350 тыс., с нее также придется заплатить налоги в Германии.