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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в совет директоров «Роснефти»

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике назначение бывшего главы кабмина Герхарда Шредера в состав совета директоров «Роснефти».

Источник: Reuters

«То, что делает Шредер, — ненормально», — цитирует ТАСС госпожу Меркель, выступившую с соответствующим заявлением в программе газеты Bild. Онлайн трансляция передачи, в которой канцлер отвечает на вопросы граждан, ведется на сайте издания. Ангела Меркель также добавила, что по завершению своей политической карьеры не планирует уходить в бизнес.

Ранее Герхард Шредер в интервью швейцарской газете Blick заявил, что не намерен отказываться от должности в совете директоров «Роснефти» из-за критики.

Господин Шредер уточнил, что его пригласил гендиректор нефтяной компании Игорь Сечин и международные акционеры. Герхард Шредер рассказал и о своем вознаграждении на новом посту — член совета директоров без исполнительных полномочий получает $500 тыс. в год, за вычетом 30% в России его зарплата составит $350 тыс., с нее также придется заплатить налоги в Германии.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
максим !!!
Как лоббист кооператива "Озеро" в ЕС он конечно потерял свою ценность после этого назначения, но с другой стороны для продвижения интересов режима он и так...
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