Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в совет директоров «Роснефти»

Источник: Reuters

«То, что делает Шредер, — ненормально», — цитирует ТАСС госпожу Меркель, выступившую с соответствующим заявлением в программе газеты Bild. Онлайн трансляция передачи, в которой канцлер отвечает на вопросы граждан, ведется на сайте издания. Ангела Меркель также добавила, что по завершению своей политической карьеры не планирует уходить в бизнес.

Ранее Герхард Шредер в интервью швейцарской газете Blick заявил, что не намерен отказываться от должности в совете директоров «Роснефти» из-за критики.