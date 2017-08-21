Сгоревшую крышу многоэтажки восстановят за счет бюджета Новосибирска
После акции протеста пострадавших жильцов.
После акции протеста пострадавших жильцов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение оказать помощь в восстановлении сгоревшей крыши дома на ул. Героев Революции, 70 в Первомайском районе. Деньги на эти работы выделят из муниципального резервного фонда, говорится в сообщении
Возле пострадавшего дома будет развернут
Пожар в квартире на последнем, десятом этаже дома на ул. Героев Революции, 70 вспыхнул рано утром 16 августа. Было эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет. Но серьезно пострадала крыша дома. 18 августа жители дома перекрыли движение по ул. Первомайской. Люди требовали встречи с руководством города и области. Погорельцы жаловались, что чиновники не обращают внимания на их проблемы и, якобы, предложили им восстанавливать уничтоженную огнем кровлю на свой счет.