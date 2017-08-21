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13:04 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Сгоревшую крышу многоэтажки восстановят за счет бюджета Новосибирска

После акции протеста пострадавших жильцов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение оказать помощь в восстановлении сгоревшей крыши дома на ул. Героев Революции, 70 в Первомайском районе. Деньги на эти работы выделят из муниципального резервного фонда, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Возле пострадавшего дома будет развернут информационно-консультационный пункт, специалисты администрации Первомайского района будут консультировать жильцов о выполняемых работах, сроках восстановления дома после пожара, о порядке предоставления необходимой помощи. Работы выполняют подрядная организация и спасатели МКУ МАСС. Специалисты предполагают, что на полное восстановление кровли может понадобиться около двух недель. Объем финансовой помощи в сообщении не указываеьтся.

Пожар в квартире на последнем, десятом этаже дома на ул. Героев Революции, 70 вспыхнул рано утром 16 августа. Было эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет. Но серьезно пострадала крыша дома. 18 августа жители дома перекрыли движение по ул. Первомайской. Люди требовали встречи с руководством города и области. Погорельцы жаловались, что чиновники не обращают внимания на их проблемы и, якобы, предложили им восстанавливать уничтоженную огнем кровлю на свой счет.

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