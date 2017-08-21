Сгоревшую крышу многоэтажки восстановят за счет бюджета Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение оказать помощь в восстановлении сгоревшей крыши дома на ул. Героев Революции, 70 в Первомайском районе. Деньги на эти работы выделят из муниципального резервного фонда, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Возле пострадавшего дома будет развернут информационно-консультационный пункт, специалисты администрации Первомайского района будут консультировать жильцов о выполняемых работах, сроках восстановления дома после пожара, о порядке предоставления необходимой помощи. Работы выполняют подрядная организация и спасатели МКУ МАСС. Специалисты предполагают, что на полное восстановление кровли может понадобиться около двух недель. Объем финансовой помощи в сообщении не указываеьтся.