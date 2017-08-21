В прикамском поселке Щучье Озеро построят новую школу

В школе предусмотрены актовый, спортивный, тренажерный залы и библиотека, которые будут использоваться для организации досуга всех жителей поселка.

Напомним, в июне этого года часть школы в Щучьем Озере обрушилась в ходе капитального ремонта старого здания. На период строительства нового здания начальные классы будут обучаться на базе открытого два года детсада «Сказка». Для учащихся средних и старших классов будет организован подвоз в школу села Енапаево. Для этого за счет краевого бюджета будут приобретены два новых автобуса.