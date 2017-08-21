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12:57 (мск), источник: АиФ Омск

Дорожные рабочие приступили к ремонту бульвара Петухова и улицы Туполева

Работы должны завершиться к 15 сентября.

Бульвар Петухова и улицу Туполева начали ремонтировать в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работами занимаются компании «РДС» и «СибДор» в Кировском и Советском округах. Заказчик работ — БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Новое асфальтовое покрытие должно быть уложено на дорогах до середины сентября. При этом на работу распространяется четырёхлетняя гарантия — в случае, если покрытие испортится за это время, подрядчик должен будет его привести в надлежащее состояние за свой счёт.

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