Дорожные рабочие приступили к ремонту бульвара Петухова и улицы Туполева
Работы должны завершиться к 15 сентября.
Работы должны завершиться к 15 сентября.
Бульвар Петухова и улицу Туполева начали ремонтировать в Омске. Об этом сообщает
Работами занимаются компании «РДС» и «СибДор» в Кировском и Советском округах. Заказчик работ — БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
Новое асфальтовое покрытие должно быть уложено на дорогах до середины сентября. При этом на работу распространяется четырёхлетняя гарантия — в случае, если покрытие испортится за это время, подрядчик должен будет его привести в надлежащее состояние за свой счёт.