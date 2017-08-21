В Башкирии стало известно, где больше всего зарабатывают врачи, учителя и работники культуры

Самая высокая заработная плата из них — у врачей. Средняя зарплата врачей и работников медучреждений, имеющих высшее медицинское образование или иное высшее образование, составила 46 590 рублей. Из них те, кто трудится в организациях федеральной формы собственности, получают в среднем 47 754 рубля в месяц. Зарплата врачей в организациях республиканского подчинения — 46 501 рубль.

По данным статистиков, больше других зарабатывают врачи в Дуванском, Бирском, Белебеевском районах, а также в Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфе.

Что касается школьных педагогов, то их средняя зарплата за январь-июнь этого года составила 27 245 рублей. При этом зарплата в организациях регионального подчинения оказалась ниже, чем в муниципальных — 25 878 против 27 341 рубля, соответственно.

При этом лучше всех в республике зарабатывают учителя в школах Межгорья, Уфимского, Краснокамского и Иглинского районов.

Самые низкие зарплаты, согласно опубликованным статданным, у работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности. В среднем по региону за январь-июнь 2017 года она составила 18 651 рубль.

Причем те, кто трудится в организациях республиканского подчинения, получают гораздо больше, чем в организациях муниципального значения — 28 335 против 14 691 рубля, соответственно. Между ними — организации культуры федеральной формы собственности с заработной платой в 20 473 рубля в среднем.