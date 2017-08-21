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12:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало известно, где больше всего зарабатывают врачи, учителя и работники культуры

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал новые данные по зарплате врачей, учителей и работников учреждений культуры за январь-июнь этого года.

Самая высокая заработная плата из них — у врачей. Средняя зарплата врачей и работников медучреждений, имеющих высшее медицинское образование или иное высшее образование, составила 46 590 рублей. Из них те, кто трудится в организациях федеральной формы собственности, получают в среднем 47 754 рубля в месяц. Зарплата врачей в организациях республиканского подчинения — 46 501 рубль.

По данным статистиков, больше других зарабатывают врачи в Дуванском, Бирском, Белебеевском районах, а также в Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфе.

Что касается школьных педагогов, то их средняя зарплата за январь-июнь этого года составила 27 245 рублей. При этом зарплата в организациях регионального подчинения оказалась ниже, чем в муниципальных — 25 878 против 27 341 рубля, соответственно.

При этом лучше всех в республике зарабатывают учителя в школах Межгорья, Уфимского, Краснокамского и Иглинского районов.

Самые низкие зарплаты, согласно опубликованным статданным, у работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности. В среднем по региону за январь-июнь 2017 года она составила 18 651 рубль.

Причем те, кто трудится в организациях республиканского подчинения, получают гораздо больше, чем в организациях муниципального значения — 28 335 против 14 691 рубля, соответственно. Между ними — организации культуры федеральной формы собственности с заработной платой в 20 473 рубля в среднем.

Как сообщало агентство «Башинформ», в целом по отраслям среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-июне 2017 года составила в Башкортостане 28 976 рублей — на 5,8 процента больше, чем год назад.

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