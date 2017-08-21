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16:21 (мск), источник: Фонтанка

ЦБ ввел временную администрацию в петербургском потребительском кооперативе с тысячами пайщиков

Петербургский потребительский кооператив «Касса взаимного кредита» попал под санкции Центрального банка. Решением регулятора там назначена временная администрация.

В приказе регулятора, датированном 18 августа, говорится, что такие меры приняты «в связи с фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов, установленных в соответствии с законодательством РФ в сфере кредитной кооперации, в течение 12 месяцев с даты выявления первого такого нарушения, при отсутствии уведомления кредитным кооперативом Банка России о наличии данных обстоятельств».

Полномочия нынешнего руководства кооператива ограничены. Главой временной администрации на 6 месяцев назначен Игорь Гулаков, член самарской «Ассоциации антикризисных управляющих». В кооператив также направлены главный эксперт ЦБ и юрисконсульт регулятора, которые будут контролировать работу организации.

История «Кассы взаимного кредита» насчитывает 17 лет. Как отмечается на сайте организации, она — старейший кооператив на рынке Северной столицы. Объединение обслуживает около 14 тыс. пайщиков в шести открытых офисах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на предприятиях.

Кооператив предлагал специальные программы по накоплению сбережений для пенсионеров, а также целевые займы на подготовку детей к школе, на свадьбу, отпуск и покупку автомобиля. Займы выдавались и с использованием средств материнского капитала.

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