АИЖК будет строить в Омске доходные дома

Агентство ипотечного и жилищного кредитования намерено в 14 регионах запустить проект по развитию рынка арендного жилья. Так, доходные дома, в частности, появятся в Омске. В агентстве намерены строить и выкупать дома целиком или же оборудовать фонд арендного жилья в отдельном подъезде.

Специалисты считают, что доходные дома могут стать хорошей альтернативой ипотечному кредитованию. Такие квартиры должны будут иметь соответствующий ремонт и меблировку.