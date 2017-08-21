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13:25 (мск), источник: СуперОмск

АИЖК будет строить в Омске доходные дома

В городе хотят развивать рынок арендного жилья.

Агентство ипотечного и жилищного кредитования намерено в 14 регионах запустить проект по развитию рынка арендного жилья. Так, доходные дома, в частности, появятся в Омске. В агентстве намерены строить и выкупать дома целиком или же оборудовать фонд арендного жилья в отдельном подъезде.

Специалисты считают, что доходные дома могут стать хорошей альтернативой ипотечному кредитованию. Такие квартиры должны будут иметь соответствующий ремонт и меблировку.

Уже в этом году АИЖК вложит в проект 10 млрд рублей. В 2018 году сумма инвестиций возрастет до 15 млрд рублей.

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