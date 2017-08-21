В Молдове банковские карты становятся популярнее

Источник: Actualitati.md

В последнее время отмечается, что обладатели банковских карт все чаще стали ей пользоваться не для снятия денег, а оплаты услуг напрямую.

Таким образом, в прошлом году каждый владелец карты как минимум четырежды совершил покупки за безналичный расчет. Всего за прошлый год было совершено 36 миллионов безналичных операций.

Отметился рост использования карт за рубежом в 1,5 раза, а 65% от общего числа стали клиентами он-лайн магазинов.