В Молдове банковские карты становятся популярнее
По данным Нацбанка, число граждан Молдовы, которые оплачивают услуги банковской карточкой, увеличилось на 60%.
По данным Нацбанка, число граждан Молдовы, которые оплачивают услуги банковской карточкой, увеличилось на 60%.
В последнее время отмечается, что обладатели банковских карт все чаще стали ей пользоваться не для снятия денег, а оплаты услуг напрямую.
Таким образом, в прошлом году каждый владелец карты как минимум четырежды совершил покупки за безналичный расчет. Всего за прошлый год было совершено 36 миллионов безналичных операций.
Отметился рост использования карт за рубежом в 1,5 раза, а 65% от общего числа стали клиентами
Нацбанк отметил, что на протяжении прошлого года активными оставались свыше полутора миллионов банковских карточек.