Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Интимную гигиену признали травмоопасной
7 самых необычных детских музеев России
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области 26 выпускников детдомов получили ключи от новых квартир

Реализация «майских указов» президента продолжается.

26 выпускников детских домов получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Квартиры располагаются по ул. 28-я Северная, ул. Верхнеднепровская, 3-я Любинская, 10-я Чередовая, 2-й Поселковой и пр. Сибирский. В ближайшее время ещё пять выпускников смогут обзавестись своим жильём. На квартиры распространяется пятилетняя гарантия.

«Государством для квартир, предоставляемых выпускникам детских домов, применен механизм специального найма. В соответствии с федеральным законодательством квартиры лицам из числа детей-сирот предоставляются по договорам специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если подопечные смогут адаптироваться к новым жизненным условиям, с ними будут заключены договоры социального найма. Таким образом, государство осуществляет “патронирование” бывших выпускников детских домов на период социальной адаптации», — сообщается в пресс-службе.

Отметим, с начала текущего года в Омской области выпускникам детских домов предоставили 123 квартиры. До конца года планируется вручить ключи ещё от 100 квартир. Всего с 2012 года правительство Омской области предоставило выпускника более 1900 квартир.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь