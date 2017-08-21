В Омской области 26 выпускников детдомов получили ключи от новых квартир

26 выпускников детских домов получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Квартиры располагаются по ул. 28-я Северная, ул. Верхнеднепровская, 3-я Любинская, 10-я Чередовая, 2-й Поселковой и пр. Сибирский. В ближайшее время ещё пять выпускников смогут обзавестись своим жильём. На квартиры распространяется пятилетняя гарантия.

«Государством для квартир, предоставляемых выпускникам детских домов, применен механизм специального найма. В соответствии с федеральным законодательством квартиры лицам из числа детей-сирот предоставляются по договорам специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если подопечные смогут адаптироваться к новым жизненным условиям, с ними будут заключены договоры социального найма. Таким образом, государство осуществляет “патронирование” бывших выпускников детских домов на период социальной адаптации», — сообщается в пресс-службе.