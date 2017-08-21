В Омской области 26 выпускников детдомов получили ключи от новых квартир
Реализация «майских указов» президента продолжается.
Реализация «майских указов» президента продолжается.
26 выпускников детских домов получили новые квартиры. Об этом сообщает
Квартиры располагаются по ул. 28-я Северная, ул. Верхнеднепровская, 3-я Любинская, 10-я Чередовая, 2-й Поселковой и пр. Сибирский. В ближайшее время ещё пять выпускников смогут обзавестись своим жильём. На квартиры распространяется пятилетняя гарантия.
«Государством для квартир, предоставляемых выпускникам детских домов, применен механизм специального найма. В соответствии с федеральным законодательством квартиры лицам из числа
Отметим, с начала текущего года в Омской области выпускникам детских домов предоставили 123 квартиры. До конца года планируется вручить ключи ещё от 100 квартир. Всего с 2012 года правительство Омской области предоставило выпускника более 1900 квартир.