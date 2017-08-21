Аналитики прогнозируют дефицит бюджета Москвы из-за реновации
Программа реновации может привести к дефициту бюджета Москвы в 2017—2019 годах в 4%, говорится в прогнозе агентства S&P.
Программа реновации может привести к дефициту бюджета Москвы в 2017—2019 годах в 4%, говорится в прогнозе агентства S&P.
Там уточняется, что в 2014—2016 годах наблюдался профицит бюджета в 4%.
Объем текущих расходов городского бюджета, согласно прогнозу, составит 1,5 триллиона рублей в текущем году, к 2019 году он вырастет до 1,7 триллиона рублей. Капитальные расходы вырастут с 430 миллиардов рублей в 2017 году до 470 миллиардов в 2019-м.
Полный долг Москвы будет расти постепенно, к концу 2019 года он составит порядка 7,7% полных текущих доходов. Финансировать дефицит, считают аналитики, власти будут за счет денежных запасов.