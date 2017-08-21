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14:57 (мск), источник: Вести.Ru

Аналитики прогнозируют дефицит бюджета Москвы из-за реновации

Программа реновации может привести к дефициту бюджета Москвы в 2017—2019 годах в 4%, говорится в прогнозе агентства S&P.

Там уточняется, что в 2014—2016 годах наблюдался профицит бюджета в 4%.

Объем текущих расходов городского бюджета, согласно прогнозу, составит 1,5 триллиона рублей в текущем году, к 2019 году он вырастет до 1,7 триллиона рублей. Капитальные расходы вырастут с 430 миллиардов рублей в 2017 году до 470 миллиардов в 2019-м.

Увеличение дефицита обусловлено реализацией программы реновации, объем программы составит 2,5-3,5 триллиона рублей.  

Полный долг Москвы будет расти постепенно, к концу 2019 года он составит порядка 7,7% полных текущих доходов. Финансировать дефицит, считают аналитики, власти будут за счет денежных запасов.

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