Аналитики прогнозируют дефицит бюджета Москвы из-за реновации

Там уточняется, что в 2014—2016 годах наблюдался профицит бюджета в 4%.

Объем текущих расходов городского бюджета, согласно прогнозу, составит 1,5 триллиона рублей в текущем году, к 2019 году он вырастет до 1,7 триллиона рублей. Капитальные расходы вырастут с 430 миллиардов рублей в 2017 году до 470 миллиардов в 2019-м.