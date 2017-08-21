Для кого построят в Молдове новую тюрьму

Источник: Sputnik.md

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший вице-комиссар Кишинева, ветеран МВД Владимир Коваль.

Ранее стало известно, что строительством тюрьмы на 1500 мест займется голландская компания тюрьмы Archivolt architecten BV в консорциуме с Halmos Adviseurs BV и IGC Construct SRL. Новая тюрьма будет построена по модели одной из испанских тюрем. Комплекс будет состоять из 12 блоков, в которых будут содержаться заключенные, также предусмотрены лазарет на 128 коек, дисциплинарный изолятор на 50 человек, магазин, прачечная и кухня.

По проекту тюрьма расположится в девяти километрах от Кишинева, близ коммуны Бубуечь и заменит пенитенциар № 13, который будет закрыт после завершения строительства объекта, которое еще не начиналось.

По мнению собеседника радиостудии, Sputnik Молдова, нынешняя пенитенциарная система не справляется с возложенными на нее задачами, а именно с перевоспитанием преступников, в том числе и из-за ужасающих условий в тюрьмах.

Также бывший вице-комиссар Кишинева напомнил и о самих сотрудниках тюрем, которые фактически поставлены в равные условия с преступниками.

«Все европейские комиссии, которые приезжают к нам с инспекцией, обращают внимание только на условия содержания заключенных, но почему-то не беседуют с теми лицами, которые обеспечивают охрану. Ведь эти люди — не осужденные, они не наказаны, но находятся ровно в таких же условиях, как и преступники», — сказал ветеран МВД.

По его мнению, новая тюрьма, построенная по европейскому образцу, в Молдове необходима. Однако, когда она будет построена — пока неясно.