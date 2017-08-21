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13:30 (мск), источник: Sputnik.md

Для кого построят в Молдове новую тюрьму

Новая тюрьма, стоимостью почти 40 миллионов евро, нужна не только для обеспечения нормальных условий содержания заключенных, но и для персонала, который фактически находится в тех же условиях, что и преступники.

Источник: Sputnik.md

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший вице-комиссар Кишинева, ветеран МВД Владимир Коваль.

Ранее стало известно, что строительством тюрьмы на 1500 мест займется голландская компания тюрьмы Archivolt architecten BV в консорциуме с Halmos Adviseurs BV и IGC Construct SRL. Новая тюрьма будет построена по модели одной из испанских тюрем. Комплекс будет состоять из 12 блоков, в которых будут содержаться заключенные, также предусмотрены лазарет на 128 коек, дисциплинарный изолятор на 50 человек, магазин, прачечная и кухня.

По проекту тюрьма расположится в девяти километрах от Кишинева, близ коммуны Бубуечь и заменит пенитенциар № 13, который будет закрыт после завершения строительства объекта, которое еще не начиналось.

По мнению собеседника радиостудии, Sputnik Молдова, нынешняя пенитенциарная система не справляется с возложенными на нее задачами, а именно с перевоспитанием преступников, в том числе и из-за ужасающих условий в тюрьмах.

Также бывший вице-комиссар Кишинева напомнил и о самих сотрудниках тюрем, которые фактически поставлены в равные условия с преступниками.

«Все европейские комиссии, которые приезжают к нам с инспекцией, обращают внимание только на условия содержания заключенных, но почему-то не беседуют с теми лицами, которые обеспечивают охрану. Ведь эти люди — не осужденные, они не наказаны, но находятся ровно в таких же условиях, как и преступники», — сказал ветеран МВД.

По его мнению, новая тюрьма, построенная по европейскому образцу, в Молдове необходима. Однако, когда она будет построена — пока неясно.

Парламент Молдовы ратифицировал еще в декабре 2013 года соглашение, согласно которому республика должна получить 39 миллионов евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на строительство новой тюрьмы. Соответствующий проект должен быть внедрен до 2018 года. Если осуществление проекта не уложится в сроки, установленные в Соглашении, наша страна может остаться без кредита.

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