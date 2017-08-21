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13:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске уже практикуют раздельный сбор мусора

О раздельном сборе мусора в Челябинске теперь не только говорят. Раз в декаду в северо-западной части города отходы начали принимать и сортировать общественники, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: Reuters

Речь идет о стекле, бумаге, чистых и предварительно смятых ПЭТ-бутылках, пакетах, жестяных и алюминиевых банках, лампочках и одежде.

Особое внимание активисты-экологи призывают обратить на батарейки и старые телефонные аккумуляторы. Их тоже примут у населения с удовольствием. Именно этот вид отходов значительно загрязняет свалки тяжелыми металлами. Если у челябинцев возникнут проблемы с доставкой мусора, то общественники помогут. Для этого организован сервис «Попутчики».

Воспользоваться им могут и те, кто хочет оставить заявку на вывоз мусора или готов предложить свой транспорт для доставки отходов. Активно внедрять технологии раздельной утилизации планируют также в Копейске, Златоусте и Магнитогорске.

Анна Селезнева.

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