В Челябинске уже практикуют раздельный сбор мусора

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Речь идет о стекле, бумаге, чистых и предварительно смятых ПЭТ-бутылках, пакетах, жестяных и алюминиевых банках, лампочках и одежде.

Особое внимание активисты-экологи призывают обратить на батарейки и старые телефонные аккумуляторы. Их тоже примут у населения с удовольствием. Именно этот вид отходов значительно загрязняет свалки тяжелыми металлами. Если у челябинцев возникнут проблемы с доставкой мусора, то общественники помогут. Для этого организован сервис «Попутчики».

Воспользоваться им могут и те, кто хочет оставить заявку на вывоз мусора или готов предложить свой транспорт для доставки отходов. Активно внедрять технологии раздельной утилизации планируют также в Копейске, Златоусте и Магнитогорске.