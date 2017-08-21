В Челябинске уже практикуют раздельный сбор мусора
О раздельном сборе мусора в Челябинске теперь не только говорят. Раз в декаду в
О раздельном сборе мусора в Челябинске теперь не только говорят. Раз в декаду в
Речь идет о стекле, бумаге, чистых и предварительно смятых
Особое внимание
Воспользоваться им могут и те, кто хочет оставить заявку на вывоз мусора или готов предложить свой транспорт для доставки отходов. Активно внедрять технологии раздельной утилизации планируют также в Копейске, Златоусте и Магнитогорске.
Анна Селезнева.