Предприятия Петербурга резко увеличили долги по зарплате

Данные опубликованы 18 августа на сайте Петростата. Исходя из них, хуже всего платят своим работникам обрабатывающие производства. Их долг достиг 155 млн рублей, не выплаченных 1710 сотрудникам. Строительные компании вовремя не рассчитались с 1172 сотрудниками, задержав 80 млн рублей.

А вот ситуация с безработицей улучшилась. На 1 августа в Северной столице числилось 9,9 тысячи безработных, это на 2,6% меньше, чем месяц назад, и на 20,1% меньше, чем год назад.