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16:38 (мск), источник: Фонтанка

Предприятия Петербурга резко увеличили долги по зарплате

Предприятия Петербурга резко увеличили долги перед сотрудниками. К 1 августа общий объем просроченной задолженности достиг 246,7 млн рублей, что вдвое больше, чем в июле, и на 26% больше, чем год назад.

Данные опубликованы 18 августа на сайте Петростата. Исходя из них, хуже всего платят своим работникам обрабатывающие производства. Их долг достиг 155 млн рублей, не выплаченных 1710 сотрудникам. Строительные компании вовремя не рассчитались с 1172 сотрудниками, задержав 80 млн рублей.

А вот ситуация с безработицей улучшилась. На 1 августа в Северной столице числилось 9,9 тысячи безработных, это на 2,6% меньше, чем месяц назад, и на 20,1% меньше, чем год назад.

Данными о заработной плате по итогам июля Петростат пока не располагает. Однако на конец июня петербуржцы получали в среднем 57 422 рубля. Реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию) выросла на 6,7% по сравнению с июнем 2016 года.

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