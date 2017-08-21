Власти региона сообщили, кто будет содержать стадион после ЧМ-2018

Источник: Новый Калининград

«Что касается эксплуатации стадиона после 2018 года, по всей видимости, как и другие арены, он будет передан в субъект, соответственно, эксплуатационные расходы и его наполнение будут задачей региона. В нашем случае, когда мы обустраиваем территорию порядка 150 гектаров земли, мы должны будем создать возможность подключения будущих инвесторов к инженерным коммуникациям — все это мы сделаем», — отметил Рольбинов.

«На сегодняшний день минспорта назначило дирекцию, подбирается персонал, который будет эксплуатировать арену во время проведения чемпионата. У нас есть договоренность о том, чтобы набирали местных сотрудников. После того, как стадион передадут региону, уже будут люди, хорошо владеющие опытом и информацией о функционировании всей системы», — пояснил Александр Рольбинов.

Напомним, что в середине марта глава региона Антон Алиханов сообщил, что у властей нет готового бизнес-проекта дальнейшего использования стадиона, строящегося к Чемпионату мира по футболу.