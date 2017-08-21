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14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

На этой неделе в Уфе откроется самый большой в России праздник молока — «Молочная страна»

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 26 августа состоится самый большой в России праздник молока — VII Ежегодный традиционный фестиваль «Молочная страна».

Источник: Башинформ

Как отмечают в пресс-службе столичной мэрии, праздник молока давно полюбился уфимцам и гостям города, поскольку пропагандирует семейные ценности, здоровый и активный образ жизни.

Особой популярностью у посетителей пользуются молочная ярмарка и фермерский рынок. По сложившейся традиции здесь можно будет продегустировать молочную продукцию и приобрести понравившиеся продукты по сниженным ценам.

Организаторы «Молочной страны"-2017 подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Для посетителей будут работать свыше 20 различных площадок.

К примеру, в «Зеленой оранжерее» можно будет научиться делать цветочные композиции, на «Научном полигоне» — узнать последние достижения и открытия, в кулинарных мастерских самостоятельно приготовить традиционные башкирские продукты из молока — эремсек, корот. Кроме того, гости масштабного праздника смогут посетить молочный бар, зону барбекю, детский клуб и аттракционы, спортивную и танцевальную площадки. Желающие смогут отведать самую большую молочную ватрушку с творогом и, возможно, участвовать в ее приготовлении.

На празднике также расскажут о правильном употреблении молочных и кисломолочных продуктов для детей раннего и дошкольного возраста. В творческой лаборатории пройдет конкурс стихотворений о молоке. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли ведущего новостной программы «Молочные новости».

Впервые в этом году будет организован «Самый большой квест» по маршрутам Молочной страны и презентована гастрономическая карта Башкортостана.

Организаторы мероприятия — правительство Башкортостана, Министерство сельского хозяйства РБ, администрация Уфы, Торгово-промышленная палата РБ и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Более подробную информацию о предстоящем фестивале можно получить здесь.

В прошлом году фестиваль «Молочная страна» собрал порядка 40 тысяч человек, было выпито 10 тонн молока. На молочной ярмарке было реализовано и продегустировано почти 44 тонны цельномолочной продукции, около пяти тонн сливочного масла, свыше 2,6 тонны твердых сыров, около 1 тонны мягких сыров и сырных продуктов, 1,9 тонны мороженого, 14 тысяч банок сгущенного молока, более 3,5 тонны кумыса и 1 тонна козьего молока.

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