Партию спортинвентаря на Br250 тыс. изъяли в пункте пропуска «Козловичи»

В грузовом автомобиле Volvo, следовавшем из Германии на территорию Евразийского экономического союза, находился инвентарь, предназначенный для занятий горнолыжным спортом. При проведении таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса инспекторы выявили несоответствие фактического количества товара заявленному в документах. В результате идентификации и дальнейшего пересчета установлено, что в предъявленных к оформлению документах отсутствует информация о 7 тыс. единиц спортинвентаря. В частности, не были задекларированы 700 пар лыж, свыше 5,9 тыс. пар лыжных палок, 250 сноубородов, 200 сумок-чехлов для лыж и др.