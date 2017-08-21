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15:24 (мск), источник: БЕЛТА

Партию спортинвентаря на Br250 тыс. изъяли в пункте пропуска «Козловичи»

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни выявили крупную партию товара, перемещаемую через белорусско-польскую границу с нарушением норм таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в таможне.

Источник: БЕЛТА

В грузовом автомобиле Volvo, следовавшем из Германии на территорию Евразийского экономического союза, находился инвентарь, предназначенный для занятий горнолыжным спортом. При проведении таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса инспекторы выявили несоответствие фактического количества товара заявленному в документах. В результате идентификации и дальнейшего пересчета установлено, что в предъявленных к оформлению документах отсутствует информация о 7 тыс. единиц спортинвентаря. В частности, не были задекларированы 700 пар лыж, свыше 5,9 тыс. пар лыжных палок, 250 сноубородов, 200 сумок-чехлов для лыж и др.

По предварительной оценке, стоимость товара составила около Br250 тыс., он изъят. В соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси Брестская таможня начала по данному факту административный процесс.

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