Партию спортинвентаря на Br250 тыс. изъяли в пункте пропуска «Козловичи»
21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни выявили крупную партию товара, перемещаемую через
21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни выявили крупную партию товара, перемещаемую через
В грузовом автомобиле Volvo, следовавшем из Германии на территорию Евразийского экономического союза, находился инвентарь, предназначенный для занятий горнолыжным спортом. При проведении таможенного контроля с применением стационарного
По предварительной оценке, стоимость товара составила около Br250 тыс., он изъят. В соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси Брестская таможня начала по данному факту административный процесс.