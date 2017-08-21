Нацбанк принял решение снизить базовую ставку
Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Об этом сообщается в Twitter финансового регулятора, передает Tengrinews.kz.
Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Об этом сообщается в Twitter финансового регулятора, передает Tengrinews.kz.
Отмечается, что годовая инфляция продолжила замедление и находится в целевом коридоре, а траектория ее снижения соответствует прогнозным оценкам регулятора.
«Смягчение
Отмечается, что решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов. Годовая инфляция в июле 2017 года, как и ожидалось, замедлилась до 7,1 процента под воздействием снижения цен на продовольственных рынках и находится в середине целевого коридора.
Статистика цен, как по
Ожидаемое временное незначительное повышение годовой инфляции в осенние месяцы текущего года, обусловленное низкой базой прошлого года, не потребует применения корректировочных мер со стороны
Количественная оценка инфляции на год вперед составляет 6,4 процента и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах целевого коридора на 2018 год. Экономическая активность продолжает восстанавливаться, сохраняются положительные тренды в динамике внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
Одновременно до аналогичного уровня (10,25 процента) снижается официальная ставка рефинансирования экономики подтверждают данные по торговле, занятости населения и показателям внешнего спроса. В то же время отрицательная динамика реальной заработной платы ограничивает инфляционные риски.
Поддержку потребительскому спросу оказывает постепенный рост кредитования населения, однако дальнейший рост потребительского кредитования будет зависеть от динамики процентных ставок для физических лиц, которые в настоящее время сохраняются на достаточно высоком уровне.
Наметилась стабилизация ситуации на сырьевых рынках, выравнивание цен на нефть на уровне около 50 долларов за баррель после июньского падения.
Вместе с тем, внешний фон характеризуется ростом неопределенности и усилением рисков. В июле отмечено большее, чем ожидалось, увеличение индекса мировых продовольственных цен в результате повышения цен на зерновые, молочные продукты.
Нарастание внешнего давления также вызвано изменением экономических условий в странах — основных торговых партнерах.
Уровень реальной процентной ставки (то есть номинальной ставки, скорректированной на таргетируемый уровень инфляции — 5−7 процента на 2018 год) находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.