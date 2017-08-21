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14:36 (мск), источник: Tengrinews

Нацбанк принял решение снизить базовую ставку

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Об этом сообщается в Twitter финансового регулятора, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что годовая инфляция продолжила замедление и находится в целевом коридоре, а траектория ее снижения соответствует прогнозным оценкам регулятора.

«Смягчение денежно-кредитных условий обусловлено как стабильным уровнем инфляционных ожиданий и стабилизацией ситуации на сырьевых рынках, так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде. При этом Нацбанк, принимая во внимание существующую неопределенность и волатильность внешних условий, пересмотрел оценку в отношении перспектив дальнейшего снижения базовой ставки в краткосрочном периоде», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов. Годовая инфляция в июле 2017 года, как и ожидалось, замедлилась до 7,1 процента под воздействием снижения цен на продовольственных рынках и находится в середине целевого коридора.

Статистика цен, как по социально-значимым продуктам питания, так и по непродовольственным товарам и услугам в целом соответствуют исторической динамике движения цен в этот период. Базовая инфляция в годовом выражении также продолжает снижаться.

Ожидаемое временное незначительное повышение годовой инфляции в осенние месяцы текущего года, обусловленное низкой базой прошлого года, не потребует применения корректировочных мер со стороны денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания населения остаются устойчивыми.

Количественная оценка инфляции на год вперед составляет 6,4 процента и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах целевого коридора на 2018 год. Экономическая активность продолжает восстанавливаться, сохраняются положительные тренды в динамике внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Одновременно до аналогичного уровня (10,25 процента) снижается официальная ставка рефинансирования экономики подтверждают данные по торговле, занятости населения и показателям внешнего спроса. В то же время отрицательная динамика реальной заработной платы ограничивает инфляционные риски.

Поддержку потребительскому спросу оказывает постепенный рост кредитования населения, однако дальнейший рост потребительского кредитования будет зависеть от динамики процентных ставок для физических лиц, которые в настоящее время сохраняются на достаточно высоком уровне.

Наметилась стабилизация ситуации на сырьевых рынках, выравнивание цен на нефть на уровне около 50 долларов за баррель после июньского падения.

Вместе с тем, внешний фон характеризуется ростом неопределенности и усилением рисков. В июле отмечено большее, чем ожидалось, увеличение индекса мировых продовольственных цен в результате повышения цен на зерновые, молочные продукты.

Нарастание внешнего давления также вызвано изменением экономических условий в странах — основных торговых партнерах. Денежно-кредитные условия остаются нейтральными.

Уровень реальной процентной ставки (то есть номинальной ставки, скорректированной на таргетируемый уровень инфляции — 5−7 процента на 2018 год) находится на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.

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