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14:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске появятся 10 новых низкопольных автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа, ФедералПресс. Челябинское управление транспорта выбрало поставщика низкопольных автобусов. В городе появятся 10 новых машин.

Как сообщает 74.ru, договор на поставку десяти больших автобусов «Нефаз» заключат в конце августа, а поступят в город машины в течение трех месяцев.

По словам главы управления Романа Болотова, всего на конкурсе было две заявки: одну отклонили из-за гарантийного срока в полтора года. Городу требовалась гарантия в течение двух лет. Каждый автобус обойдется Челябинску в 5,7 млн рублей. Поставщиком выступит официальный дилер Нефтекамского автобусного завода в регионе — ООО «Уралкам».

«ФедералПресс» напоминает: ранее мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявлял о намерениях купить 20 новых автобусов и 15 трамваев. Также Тефтелева не удивила информация о продаже муниципальных автобусов МУП «Челябавтотрансом» на сайте бесплатных объявлений Avito. На аппаратном совещании мэр города заявил о том, что это «нормальное явление» и намекнул на возможность сбыта еще ста единиц транспорта.

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