В Челябинске появятся 10 новых низкопольных автобусов
ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа, ФедералПресс. Челябинское управление транспорта выбрало поставщика низкопольных автобусов. В городе появятся 10 новых машин.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа, ФедералПресс. Челябинское управление транспорта выбрало поставщика низкопольных автобусов. В городе появятся 10 новых машин.
Как сообщает 74.ru, договор на поставку десяти больших автобусов «Нефаз» заключат в конце августа, а поступят в город машины в течение трех месяцев.
По словам главы управления Романа Болотова, всего на конкурсе было две заявки: одну отклонили
«ФедералПресс» напоминает: ранее мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявлял о намерениях купить 20 новых автобусов и 15 трамваев. Также Тефтелева не удивила информация о продаже муниципальных автобусов МУП «Челябавтотрансом» на сайте бесплатных объявлений Avito. На аппаратном совещании мэр города заявил о том, что это «нормальное явление» и намекнул на возможность сбыта еще ста единиц транспорта.