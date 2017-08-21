В Челябинске появятся 10 новых низкопольных автобусов

Как сообщает 74.ru, договор на поставку десяти больших автобусов «Нефаз» заключат в конце августа, а поступят в город машины в течение трех месяцев.

По словам главы управления Романа Болотова, всего на конкурсе было две заявки: одну отклонили из-за гарантийного срока в полтора года. Городу требовалась гарантия в течение двух лет. Каждый автобус обойдется Челябинску в 5,7 млн рублей. Поставщиком выступит официальный дилер Нефтекамского автобусного завода в регионе — ООО «Уралкам».