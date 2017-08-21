В Калининграде начались работы на месте будущей дороги на Чкаловск

Источник: Новый Калининград

От Окружной вглубь леса проводится вырубка, работает экскаватор.

По данным на сайте администрации Калининграда, выдан порубочный билет на вырубку 9,3 га зелёных насаждений, 56 деревьев, 12 кустарников.

Напомним, ранее тендер на строительство новой дороги, которая соединит Чкаловск и Сельму, выиграла компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой», сбросившая цену контракта на 1,4 млн рублей — с 285,9 млн до 284,5 млн.