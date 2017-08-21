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16:49 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде начались работы на месте будущей дороги на Чкаловск

В Калининграде на месте строительства новой дороги на Чкаловск от Окружной начались работы, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» очевидец.

Источник: Новый Калининград

От Окружной вглубь леса проводится вырубка, работает экскаватор.

По данным на сайте администрации Калининграда, выдан порубочный билет на вырубку 9,3 га зелёных насаждений, 56 деревьев, 12 кустарников.

Напомним, ранее тендер на строительство новой дороги, которая соединит Чкаловск и Сельму, выиграла компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой», сбросившая цену контракта на 1,4 млн рублей — с 285,9 млн до 284,5 млн.

Напомним также, магистральная улица районного значения должна соединить Большую Окружную и ул. Лукашова. Ее протяженность составит 1,647 км. Вдоль трассы должны быть обустроены тротуары, велодорожки и освещение.

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