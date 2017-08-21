На оползневом участке трассы Севастополь — Симферополь открыто движение

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя открыли движение на разрушенном в начале марта 2017 года участке трассы Севастополь — Симферополь. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

«Движение запущено, заканчиваются благоустроительные работы», — сказал Базаров на заседании городского правительства.

Трасса Севастополь — Симферополь является главной дорогой, связывающей Севастополь как с Симферополем, так и с другими городами Крыма, а также с материком. По ней передвигается 80% легкового транспорта и 100% грузовой техники. Участок трассы в районе 54−55 километров перекрыли из-за оползня, возникшего в первых числах марта.

22 марта 2017 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС в виде угрозы дальнейшего оползневого процесса. Для ликвидации последствий и ремонта дороги из резервного фонда правительства Севастополя выделили 70 млн рублей. Изначально власти намеревались окончить ремонт к концу апреля, позже срок был передвинут.