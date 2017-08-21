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15:22 (мск), источник: ТАСС

На оползневом участке трассы Севастополь — Симферополь открыто движение

Замгубернатора Севастополя Владимир Базаров отметил, что сейчас на участке заканчиваются работы по благоустройству.

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя открыли движение на разрушенном в начале марта 2017 года участке трассы Севастополь — Симферополь. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

«Движение запущено, заканчиваются благоустроительные работы», — сказал Базаров на заседании городского правительства.

Трасса Севастополь — Симферополь является главной дорогой, связывающей Севастополь как с Симферополем, так и с другими городами Крыма, а также с материком. По ней передвигается 80% легкового транспорта и 100% грузовой техники. Участок трассы в районе 54−55 километров перекрыли из-за оползня, возникшего в первых числах марта.

22 марта 2017 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС в виде угрозы дальнейшего оползневого процесса. Для ликвидации последствий и ремонта дороги из резервного фонда правительства Севастополя выделили 70 млн рублей. Изначально власти намеревались окончить ремонт к концу апреля, позже срок был передвинут.

Для укрепления нижнего склона дороги было решено установить 71 сваю. Все они связаны между собой сплошным ростверком. Также было восстановлено нормальное функционирование системы отвода воды.

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