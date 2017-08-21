Завершена экспертиза домов «Первого пермского микрорайона»
ПЕРМЬ, 21 августа, ФедералПресс. Закончена экспертиза состояния домов «Первого пермского микрорайона». Ее результаты представило «ПАИЖК» на заседании рабочей группы Общественной палаты края.
ПЕРМЬ, 21 августа, ФедералПресс. Закончена экспертиза состояния домов «Первого пермского микрорайона». Ее результаты представило «ПАИЖК» на заседании рабочей группы Общественной палаты края.
Согласно данным экспертизы, изложенным на 114 страницах отчета, к достройке годны 11 из 12 недостроенных домов микрорайона. Состояние всех их технических и инженерных сооружений оценено как «работоспособное» или «ограниченно-работоспособное». Только одно из зданий находится в аварийном состоянии.
В отчете указано, что для дальнейшей достройки зданий необходима корректировка проектной документации. Также требуется провести значительные работы по созданию сети инженерных коммуникаций к домам микрорайона. Так, по внеплощадочным сетям и по очистным сооружениями не получен отвод земель. По остальным (водоотведение, канализация) даже не проведены инженерные изыскания.
Напомним, на прошлой неделе заксобрание приняло законопроект о мерах поддержки обманутых дольщиков в Пермском крае. Строительство «Первого Пермского» началось еще в 2014 году, однако застройщик обанкротился, а обманутые дольщики стали устраивать протестные митинги в Перми.