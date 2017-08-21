Завершена экспертиза домов «Первого пермского микрорайона»

Согласно данным экспертизы, изложенным на 114 страницах отчета, к достройке годны 11 из 12 недостроенных домов микрорайона. Состояние всех их технических и инженерных сооружений оценено как «работоспособное» или «ограниченно-работоспособное». Только одно из зданий находится в аварийном состоянии.

В отчете указано, что для дальнейшей достройки зданий необходима корректировка проектной документации. Также требуется провести значительные работы по созданию сети инженерных коммуникаций к домам микрорайона. Так, по внеплощадочным сетям и по очистным сооружениями не получен отвод земель. По остальным (водоотведение, канализация) даже не проведены инженерные изыскания.