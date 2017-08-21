Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Россияне скупают жилье в Крыму
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
15:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Завершена экспертиза домов «Первого пермского микрорайона»

ПЕРМЬ, 21 августа, ФедералПресс. Закончена экспертиза состояния домов «Первого пермского микрорайона». Ее результаты представило «ПАИЖК» на заседании рабочей группы Общественной палаты края.

Согласно данным экспертизы, изложенным на 114 страницах отчета, к достройке годны 11 из 12 недостроенных домов микрорайона. Состояние всех их технических и инженерных сооружений оценено как «работоспособное» или «ограниченно-работоспособное». Только одно из зданий находится в аварийном состоянии.

В отчете указано, что для дальнейшей достройки зданий необходима корректировка проектной документации. Также требуется провести значительные работы по созданию сети инженерных коммуникаций к домам микрорайона. Так, по внеплощадочным сетям и по очистным сооружениями не получен отвод земель. По остальным (водоотведение, канализация) даже не проведены инженерные изыскания.

Напомним, на прошлой неделе заксобрание приняло законопроект о мерах поддержки обманутых дольщиков в Пермском крае. Строительство «Первого Пермского» началось еще в 2014 году, однако застройщик обанкротился, а обманутые дольщики стали устраивать протестные митинги в Перми.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти региона рассказали о концепции развития «Стадиона Калининград» после ЧМ-2018
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь