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15:16 (мск), источник: АиФ Крым

К концу месяца участок Евпаторийского шоссе введут в эксплуатацию

Строительство новой транспортной развязки идет на пересечении объездной дороги и Евпаторийского шоссе в Симферополе.

Источник: Аргументы и факты

Подрядчик, который отвечает за строительство новой транспортной развязки на пересечении объездной дороги и Евпаторийского шоссе в Симферополе, пообещал, что до конца текущего месяца откроется одна полоса дороги для движения авто, передает пресс-служба горадминистрации Симферополя.

«Представитель подрядчика заверил, что к концу следующей недели будет открыта полоса для движения на участке съезда с моста по направлению к аэропорту Симферополь», — уточнили в сообщении пресс-службы.

Напомним, что строительство транспортной развязки стартовало в начале лета текущего года.

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