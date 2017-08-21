К концу месяца участок Евпаторийского шоссе введут в эксплуатацию
Строительство новой транспортной развязки идет на пересечении объездной дороги и Евпаторийского шоссе в Симферополе.
Строительство новой транспортной развязки идет на пересечении объездной дороги и Евпаторийского шоссе в Симферополе.
Подрядчик, который отвечает за строительство новой транспортной развязки на пересечении объездной дороги и Евпаторийского шоссе в Симферополе, пообещал, что до конца текущего месяца откроется одна полоса дороги для движения авто, передает
«Представитель подрядчика заверил, что к концу следующей недели будет открыта полоса для движения на участке съезда с моста по направлению к аэропорту Симферополь», — уточнили в сообщении
Напомним, что строительство транспортной развязки стартовало в начале лета текущего года.