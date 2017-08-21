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15:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские власти отказались от повременных тарифов в метро

У подземки 300-миллионные убытки.

Источник: УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга не будут внедрять повременные тарифы в метрополитене. Об этом «Уралинформбюро» рассказал генеральный директор компании «И-Сеть» Павел Ведерников.

По всей видимости, подземка опасается еще больших убытков. И потому не хочет делить стоимость провоза пассажиров с кем-либо из транспортников.

Согласно отчетам предприятия за 2016 год, разница между выручкой и расходами составляла порядка 300 миллионов рублей. У «подземного» ЕМУП нет денег на обновление подвижного состава, а у 54 из 62 вагонов в 2020 году истекает срок службы.

В декабре прошлого года руководство метрополитена заявляло о необходимости повышения стоимости проезда до 35 рублей при себестоимости поездки 29 рублей. Однако РЭК Свердловской области не одобрило предложение транспортников.

Стоит отметить, что повременные тарифы уже действуют в ТТУ и МОАП. Если эксперимент пройдет успешно, то к нему подключат и частных перевозчиков.

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