В Волгограде возобновлено движение по улице Лермонтова

«Концессии теплоснабжения» заменили участок изношенной трубы, уложив современную в пенополиуретановой оболочке. Обновленный участок трубопровода позволит в несколько раз сократить теплопотери. По окончанию работ компания восстановила дорожное полотно.

Теплотрасса, пролегающая под проезжей частью улицы Лермонтова, является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры Краснооктябрьского района. Она обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением 86 многоквартирных домов, в которых проживает более 24 тысяч человек. Также в числе потребителей ресурса — три школы, четыре детских сада и шесть медучреждений.

Проложенные в 1986 году сети за три с лишним десятка лет пришли в критическое состояние — только в текущем году здесь зафиксировано три крупных порыва, в связи с чем было принято решение полностью обновить изношенный участок сети протяженностью порядка 80 метров. Вместо поврежденного участка смонтированы новые трубы диаметром 800 мм в пенополиуретановой оболочке.

Сегодня в Волгограде сформирован новый системный подход к реновации городских магистралей и инженерных систем. Профильными ведомствами администрации Волгограда совместно с концессионными компаниями разработана схема поэтапного обновления изношенных сетей, проходящих вдоль городских магистралей и дорог. В рамках комплексного обновления коммунальной инфраструктуры проводится масштабная замена отслуживших свой срок сетей новыми, выполненными из современных износостойких материалов, срок службы которых составляет до 25 лет. Только после этого подрядные организации приступают к реконструкции дорожного полотна. Именно такая последовательность работ — согласованная и синхронизированная всеми ведомствами — становится залогом надежного и долговечного результата обновления жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры.