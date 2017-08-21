Урожайность в этом году выше прошлогодней
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Средняя урожайность зерновых в Беларуси в этом году выше прошлогодней, свидетельствуют последние данные о ходе уборки зерна.
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Средняя урожайность зерновых в Беларуси в этом году выше прошлогодней, свидетельствуют последние данные о ходе уборки зерна.
Основную часть уборочной кампании в Беларуси завершили в воскресенье, однако у аграриев
Убрали зерновые и зернобобовые с 90,1% от общей площади посевов. Полностью завершена уборка урожая пока только в Брестской области.
Средняя урожайность в этом году составила 35,8 центнера с гектара, лидер по показателю — Гродненская область, где намололи 43,5 центнера с гектара.
В прошлом году эти показатели были заметно ниже. Для сравнения, в минувшем году урожайность составила 31,5 ц/га. Впрочем, два года назад она была и выше нынешней — 36,5 ц/га.
Всего же урожай в прошлом году составил 7,5 миллионов тонн зерновых.