Урожайность в этом году выше прошлогодней

Источник: Sputnik.by

Основную часть уборочной кампании в Беларуси завершили в воскресенье, однако у аграриев по-прежнему много работы. По состоянию на понедельник, намололи почти семь миллионов тонн зерна, из них почти 1,8 — дала Минская область. Меньше всего пока намолотили на Витебщине — 700,5 тысяч тонн.

Убрали зерновые и зернобобовые с 90,1% от общей площади посевов. Полностью завершена уборка урожая пока только в Брестской области.

Средняя урожайность в этом году составила 35,8 центнера с гектара, лидер по показателю — Гродненская область, где намололи 43,5 центнера с гектара.

В прошлом году эти показатели были заметно ниже. Для сравнения, в минувшем году урожайность составила 31,5 ц/га. Впрочем, два года назад она была и выше нынешней — 36,5 ц/га.