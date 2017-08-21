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15:28 (мск), источник: Sputnik.by

Урожайность в этом году выше прошлогодней

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Средняя урожайность зерновых в Беларуси в этом году выше прошлогодней, свидетельствуют последние данные о ходе уборки зерна.

Источник: Sputnik.by

Основную часть уборочной кампании в Беларуси завершили в воскресенье, однако у аграриев по-прежнему много работы. По состоянию на понедельник, намололи почти семь миллионов тонн зерна, из них почти 1,8 — дала Минская область. Меньше всего пока намолотили на Витебщине — 700,5 тысяч тонн.

Убрали зерновые и зернобобовые с 90,1% от общей площади посевов. Полностью завершена уборка урожая пока только в Брестской области.

Средняя урожайность в этом году составила 35,8 центнера с гектара, лидер по показателю — Гродненская область, где намололи 43,5 центнера с гектара.

В прошлом году эти показатели были заметно ниже. Для сравнения, в минувшем году урожайность составила 31,5 ц/га. Впрочем, два года назад она была и выше нынешней — 36,5 ц/га.

Всего же урожай в прошлом году составил 7,5 миллионов тонн зерновых.

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