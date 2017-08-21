Омское ПП-7 берет в лизинг четыре автобуса
Департамент контрактной системы в сфере закупок Омска объявил четыре тендера на лизинг автобусов. Транспорт предназначен для МП «Пассажирское предприятие № 7».
Департамент контрактной системы в сфере закупок Омска объявил четыре тендера на лизинг автобусов. Транспорт предназначен для МП «Пассажирское предприятие № 7».
В техзадании указано: год выпуска не ранее 2017, количество сидячих мест не менее 19, вместимость не менее 64 человек, две двери, дизельный двигатель, автоматическая КПП, наличие навигационного терминала с ГЛОНАСС. Под описанные характеристики, вероятнее всего, подходят автобусы ПАЗ «Вектор».
Начальная цена контрактов — 4,681 млн рублей. Дата проведения торгов — 15 сентября.
Лизинг предоставляется на три года, финансирование поступит из средств пассажирского предприятия.