Аграрии Воронежской области выполнили план по уборке зерновых на 75%
С полей собрали 4,5 млн т зерна.
С полей собрали 4,5 млн т зерна.
Аграрии Воронежской области провели уборку зерновых на площади 1,1 тыс. га — 75% от плана, сообщил глава регионального департамента аграрной политики Александр Квасов на совещании в облправительстве в понедельник, 21 августа. В регионе собрали 4,5 млн т зерна при урожайности 41,5 ц/га. В 2016 году к концу августа собрали всего 3,5 млн т.
Александр Квасов связал рекордные показатели урожайности и валового сбора зерна с увеличением внесения минеральных и органических удобрений, повышением качества смеян и совершенствованием системы защиты растений и обработки почвы. Выращенного зерна достаточно для удовлетворения потребностей региона.
Уборку зерновых завершили в семи районах области — Ольховатском, Кантемировском, Богучарском, Верхнемамонском, Воробьевском, Каменском и Подгоренском. В Аннинском, Калачеевском, Россошанском и Таловском районах собрали более 200 тыс. т зерна в каждом. Средняя урожайность — более 50 ц/га — отмечается в Лискинском и Хохольском районах. В области начали убирать гречиху и просо. Уборку кукурузы начнут на 10−15 дней позже
В регионе работают 42 предприятия элеваторной деятельности, которые могут вместить более 3 млн т зерна. Однако с учетом складских помещений проблем с хранением зерна не будет. На элеваторы вывезли около 1 млн т зерна. Инспекторы проверили соответствие помещений хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий области санитарным и пожарным нормам. Предприятия готовы к приему зерна, сообщил на совещании глава управления Россельхознадзора по региону Виталий Юров.
Контекст
Сроки уборки ранних зерновых культур в Воронежской области в 2017 году сместились от средних многолетних на 10−14 дней. Причиной стала плохая погода. К 19 июля в регионе обмолотили 14 тыс. га, годом ранее на ту же дату — 165 тыс. га. Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 2,6 млн га — на 51,9 тыс. га больше, чем в 2016 году. Аграрии запланировали уборку 720 тыс. га озимых зерновых культур, в том числе 700,5 тыс. га озимой пшеницы, 14,6 тыс. га озимой ржи, 766 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.