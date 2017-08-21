В 2018 году в Башкирии у Каповой пещеры появится мобильная связь и асфальтированная дорога

— По поручению Главы республики в районе кордона установили ретранслятор, в охвате 200−300 метров интернет от «Билайна» там работает. Достаточно быстрый, через WhatsApp даже можно звонить. Ведем переговоры с операторами связи, чтобы там установили вышки, чтобы была современная связь. Это перспектива этого-следующего года, — сказал он.