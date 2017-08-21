В 2018 году в Башкирии у Каповой пещеры появится мобильная связь и асфальтированная дорога
УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/. Вопрос асфальтирования дороги и надежной работы мобильной связи в районе пещеры
УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/. Вопрос асфальтирования дороги и надежной работы мобильной связи в районе пещеры
— По поручению Главы республики в районе кордона установили ретранслятор, в охвате 200−300 метров интернет от «Билайна» там работает. Достаточно быстрый, через WhatsApp даже можно звонить. Ведем переговоры с операторами связи, чтобы там установили вышки, чтобы была современная связь. Это перспектива
В конце августа ожидается готовность проекта из экспертизы дороги до пещеры
Полный текст интервью читайте по ссылке: Глава Бурзянского района: Событийный туризм привлечет к нам тысячи туристов.