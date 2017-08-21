Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
7 самых необычных детских музеев России
Россияне скупают жилье в Крыму
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В 2018 году в Башкирии у Каповой пещеры появится мобильная связь и асфальтированная дорога

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/. Вопрос асфальтирования дороги и надежной работы мобильной связи в районе пещеры Шульган-Таш — это перспектива ближайшего года. Об этом в интервью ИА «Башинформ» рассказал глава администрации Бурзянского района Рустам Шарипов.

 — По поручению Главы республики в районе кордона установили ретранслятор, в охвате 200−300 метров интернет от «Билайна» там работает. Достаточно быстрый, через WhatsApp даже можно звонить. Ведем переговоры с операторами связи, чтобы там установили вышки, чтобы была современная связь. Это перспектива этого-следующего года, — сказал он.

В конце августа ожидается готовность проекта из экспертизы дороги до пещеры Шульган-Таш. По словам Рустама Шарипова, администрация планирует быстро провести торги и начать работы уже в этом году. Задача стоит довести дорогу до самой пещеры. Как ранее рассказывал сайт РБК-Уфа, стоимость проекта составляет около 120 млн рублей.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Глава Бурзянского района: Событийный туризм привлечет к нам тысячи туристов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1», стал главной темой августа и, наконец прервав молчание, дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь