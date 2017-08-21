В Краснодаре ремонт улицы Тургенева начнется после 5 сентября
Завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика капремонта одной из самых проблемных городских дорог.
Завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика капремонта одной из самых проблемных городских дорог.
Как рассказал на совещании в администрации Краснодара заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский, в настоящее время на аукционе завершился этап приема заявок от компаний, готовых провести работы по улице Тургенева. О своей готовности в указанные сроки выполнить необходимые работы заявила только одна подрядная организация. Ориентировочная дата проведения самого аукциона — 25 августа, планируемая дата заключения контракта — 5 сентября. После этого подрядчик обязан будет приступить к работам.
Протяженность участка от Кубанской Набережной до Монтажников — 1,634 км. Как ранее сообщал «Югополис», капитальный ремонт улицы завершится в 2018 году.
Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что предстоящий капремонт улицы Тургенева будет сложным, связанным с полным перекрытием дорожного движения, поэтому необходимо еще раз проверить готовность всех служб к организации объездных маршрутов, в том числе общественного транспорта.
В настоящее время в Краснодаре уже завершен капремонт улицы Длинной от Садовой до Володарского. С применением современных технологий приводят в порядок дорогу к пос. Индустриальному на участке от ул. 1 Мая до Евдокимовской протяженностью 6,7 км. Срок завершения — 20-е числа октября текущего года.
Ведется также капитальный ремонт улицы Новороссийской, подрядчик занимается перекладкой сетей инженерных коммуникаций, срок завершения работ — 27 декабря нынешнего года. По улице
О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.
Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.
Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.
28 июля житель Краснодара пожаловался