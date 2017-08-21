В Краснодаре ремонт улицы Тургенева начнется после 5 сентября

Как рассказал на совещании в администрации Краснодара заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский, в настоящее время на аукционе завершился этап приема заявок от компаний, готовых провести работы по улице Тургенева. О своей готовности в указанные сроки выполнить необходимые работы заявила только одна подрядная организация. Ориентировочная дата проведения самого аукциона — 25 августа, планируемая дата заключения контракта — 5 сентября. После этого подрядчик обязан будет приступить к работам.

Протяженность участка от Кубанской Набережной до Монтажников — 1,634 км. Как ранее сообщал «Югополис», капитальный ремонт улицы завершится в 2018 году.

Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что предстоящий капремонт улицы Тургенева будет сложным, связанным с полным перекрытием дорожного движения, поэтому необходимо еще раз проверить готовность всех служб к организации объездных маршрутов, в том числе общественного транспорта.

В настоящее время в Краснодаре уже завершен капремонт улицы Длинной от Садовой до Володарского. С применением современных технологий приводят в порядок дорогу к пос. Индустриальному на участке от ул. 1 Мая до Евдокимовской протяженностью 6,7 км. Срок завершения — 20-е числа октября текущего года.

Ведется также капитальный ремонт улицы Новороссийской, подрядчик занимается перекладкой сетей инженерных коммуникаций, срок завершения работ — 27 декабря нынешнего года. По улице Восточно-Кругликовской выполнена корректировка проектной документации, получено положительное заключение госэкспертизы. Также продолжаются работы по реконструкции трамвайного переезда через Ставропольскую в створе с улицей Селезнева, они завершатся до конца текущего года, сообщает пресс-служба мэрии.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.

Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.