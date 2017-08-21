«Победа» открывает вакансию бортпроводника

Компания установила ряд требований к будущему кандидату. Рост будущего бортпроводника должен быть от 165 см, согласно техническим требованиям самолета Boeing 737 NG. На видимых частях тела не должно быть татуировок. Желательно наличие среднего специального, высшего или неоконченного высшего образования. Кроме того, важно знание английского языка. Оно будет преимуществом. Для бортпроводника важно быть коммуникабельным уметь грамотно выражаться. А также желание работать в команде, справляться со стрессовыми ситуациями и — главное — строить карьеру в авиации.

После успешного собеседования компания проведет обучение кандидатов с получением свидетельства действующего бортпроводника гражданской авиации. На работу оформляют официально, с социальным пакетом в строгом соответствии с ТК РФ (отпуск до 70 дней, оплата отпусков и больничных). Место работы — аэропорт «Пулково».

Собеседование будет проходить 23 августа в 09:30 в гостинице ParkInn By Radisson Pulkovo Airport (аэропорт Пулково, Терминал 1, Пулковское ш., 41, лит. ЗД). При себе нужно иметь паспорт, резюме, трудовую книжку и два фото (портретное и в полный рост). Собеседование может продлиться до вечера.