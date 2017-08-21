Итоги недели на белорусском валютном рынке
После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро.
После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро.
По данным Национального банка РБ, за неделю на Белорусской
После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро. По данным Национального банка РБ, за неделю на Белорусской
Всего с начала года доллар подешевел на 1,03%, евро подорожал на 11,31%, а российский рубль подорожал на 0,64%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,18%.
По предварительным данным, в июле объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 103,8 млн долларов США (+1,6%) и на 1 августа составил 6.664,8 млн долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, а также увеличение стоимости монетарного золота.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле снизился на 0,1%, с начала года вырос на 3,3%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.
Решением правления Национального банка с 19 июля 2017 года ставка рефинансирования была снижена на 1 п.п. до 12% годовых. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.
ВВП в
ЕАБР прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 1,4%, в 2018 году — на 1,2%, в 2019 году — еще на 1,2%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,0% в 2017 году, 6,9% в 2018 году и 5,8% в 2019 году.
МВФ прогнозирует в 2017 году падение ВВП на 0,8%, в 2018 году — рост на 0,6%. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году на 9,3%, в 2018 году — на 8,7%.
Эксперты Всемирного банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,4% в 2017 году, роста на 0,5% в 2018 году и на 1,2% в 2019 году. Инфляция, по прогнозам ВБ, составит 13,0% в 2017 году и 11,5% в 2018 году.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.
Согласно утвержденному прогнозу
По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $51,9 до $52,5 за баррель, или на 1,2%. Валютная пара GBP/USD снизилась с 1.3010 до 1.2860, или на 1,2%.
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.