Итоги недели на белорусском валютном рынке

По данным Национального банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,71% до 1,9383 белорусских рублей за доллар.

После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро. По данным Национального банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,71% до 1,9383 белорусских рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,80% и стоит 2,2763 белорусских рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,57% и стоит 3,2649 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,09%.

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Всего с начала года доллар подешевел на 1,03%, евро подорожал на 11,31%, а российский рубль подорожал на 0,64%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,18%.

По предварительным данным, в июле объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 103,8 млн долларов США (+1,6%) и на 1 августа составил 6.664,8 млн долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле снизился на 0,1%, с начала года вырос на 3,3%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.

Решением правления Национального банка с 19 июля 2017 года ставка рефинансирования была снижена на 1 п.п. до 12% годовых. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.

ВВП в январе-июле 2017 года вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 1,4%, в 2018 году — на 1,2%, в 2019 году — еще на 1,2%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,0% в 2017 году, 6,9% в 2018 году и 5,8% в 2019 году.

МВФ прогнозирует в 2017 году падение ВВП на 0,8%, в 2018 году — рост на 0,6%. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году на 9,3%, в 2018 году — на 8,7%.

Эксперты Всемирного банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,4% в 2017 году, роста на 0,5% в 2018 году и на 1,2% в 2019 году. Инфляция, по прогнозам ВБ, составит 13,0% в 2017 году и 11,5% в 2018 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По майской оценке Министерства экономики, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5−6%. По июльской оценке Министерства финансов, инфляция не превысит 7% и может в ближайшее время снизиться до 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $51,9 до $52,5 за баррель, или на 1,2%. Валютная пара GBP/USD снизилась с 1.3010 до 1.2860, или на 1,2%.