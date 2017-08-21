Комбайнер может заработать во время уборки до Br140 за день — Маринич

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер может заработать во время уборки до Br140 за день, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый замминистра отметил, что во время уборки можно заработать хорошие деньги.
«Комбайнеры получают в день до Br140. Я выезжал с рейдами, мы мониторили хозяйства в Могилевской области, в Бобруйском районе. И там механизатор получает Br120, а водитель Br70 за день», — пояснил Леонид Маринич.
Он напомнил, что для механизаторов организовано гарантированное двухразовое питание.
«Оно очень хорошо организовано, схема отработана. Хорошо отработали и профсоюзы — не только как контролеры, но и как помощники. Все было сделано не только для получения результата, но и для улучшения условий быта и увеличения заработной платы самих механизаторов», — подчеркнул первый замминистра.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун дополнил, что сбор урожая хорошо повлияет на финансовое положение хозяйств.
«В этом году мы ожидаем рост объемов произведенной сельхозпродукции — плюс 800 тыс. т зерновых и зернобобовых и плюс около 500 тыс. т рапса, а это ликвидная продукция, которая сегодня востребована на рынке», — заявил он.
По словам Леонида Маринича, сейчас в Беларуси около 30% убыточных сельхозорганизаций, 240 хозяйств находятся в периоде санации.
«Думаю, после уборки урожая и эти хозяйства станут на ноги более уверенно. Тем более что со стороны государства созданы все условия, чтобы они работали», — констатировал он.