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17:23 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстан может отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

Казахстан рассматривает возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

Источник: Kapital.kz

«Предполагаем, что если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим и будем с января инициировать отмену этого соглашения. Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов», — сказал Канат Бозумбаев на брифинге в понедельник в Астане, сообщает Интерфакс-Казахстан.

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Он пояснил, что на данный момент у страны действует соглашение с Россией, согласно которому Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты.

«Это связано с тем, что мы беспошлинно привозили и привозим до сегодняшнего дня российский бензин и дизтопливо», — отметил Канат Бозумабаев.

По его словам, это даст возможность нефтеперерабатывающим заводам возместить затраты на модернизацию.

«Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо и его будет с избытком по 1,5−2 млн тонн по каждому виду топлива, и мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт, чтобы возвращать займы, взятые на дорогостоящую модернизацию», — пояснил министр.

«Самый главный рынок для Казахстана — это Средняя Азия и Афганистан», — добавил он.

Как известно, в Казахстане действует запрет на экспорт светлых видов нефтепродуктов до 1 января 2019 года.

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