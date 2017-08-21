Казахстан может отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов
Казахстан рассматривает возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
Казахстан рассматривает возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
«Предполагаем, что если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим и будем с января инициировать отмену этого соглашения. Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов», — сказал Канат Бозумбаев на брифинге в понедельник в Астане, сообщает
Он пояснил, что на данный момент у страны действует соглашение с Россией, согласно которому Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты.
«Это связано с тем, что мы беспошлинно привозили и привозим до сегодняшнего дня российский бензин и дизтопливо», — отметил Канат Бозумабаев.
По его словам, это даст возможность нефтеперерабатывающим заводам возместить затраты на модернизацию.
«Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо и его будет с избытком по 1,5−2 млн тонн по каждому виду топлива, и мы закроем внутренний рынок и откроем
«Самый главный рынок для Казахстана — это Средняя Азия и Афганистан», — добавил он.
Как известно, в Казахстане действует запрет на экспорт светлых видов нефтепродуктов до 1 января 2019 года.