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17:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бозумбаев озвучил стоимость газопровода для Астаны

Минэнерго не исключает привлечения частных инвесторов к строительству газопроводной ветки из Кызылординской области в столицу.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Стоимость газопровода из Кызылординской области в Астану превысит 260 миллиардов тенге, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

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«Нацкомпания “КазТрансГаз” (КТГ) подготовила техническо-экономическое обоснование проекта. Оно прошло государственную экспертизу. Мощность газопровода составит три миллиарда кубометров в год, а цена превышает 260 миллиардов тенге», — сказал Бозумбаев на брифинге.

По его словам, нитка протяженностью 1 тысячу 800 километров начнется с Кызылординской области и пройдет через Карагандинскую область. Проект уже направлен в правительство, где рассматривается под председательством первого вице-премьера Аскара Мамина.

Отвечая на вопрос, почему проект разрабатывается КТГ, а не «КазМунайГазом», глава Минэнерго пояснил, что у головной нацкомпании слишком большая кредитная нагрузка, которая не даст ей возможности привлечь необходимые кредитные ресурсы. Поэтому он не исключил возможность привлечения к реализации проекта инвесторов «со стороны», то есть из частного сектора.

Возможность газификации Астаны, в том числе и отопления ее за счет газа, рассматривается казахстанскими властями с 2010 года. Изначально рассматривалась возможность строительства газопровода Тобол — Астана с запада в центр республики, однако стоимость самого газопровода (1,4 миллиарда долларов) и дополнительные расходы, связанные с переоборудованием столичных ТЭЦ под газ, привела к тому, что проект был отложен.

Столичные власти считают, что переход от угля к газу позволит сократить выбросы от 70 до 90%.

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