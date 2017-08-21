Бозумбаев озвучил стоимость газопровода для Астаны

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Стоимость газопровода из Кызылординской области в Астану превысит 260 миллиардов тенге, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Читайте также Казахстан может отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

«Нацкомпания “КазТрансГаз” (КТГ) подготовила техническо-экономическое обоснование проекта. Оно прошло государственную экспертизу. Мощность газопровода составит три миллиарда кубометров в год, а цена превышает 260 миллиардов тенге», — сказал Бозумбаев на брифинге.

По его словам, нитка протяженностью 1 тысячу 800 километров начнется с Кызылординской области и пройдет через Карагандинскую область. Проект уже направлен в правительство, где рассматривается под председательством первого вице-премьера Аскара Мамина.

Отвечая на вопрос, почему проект разрабатывается КТГ, а не «КазМунайГазом», глава Минэнерго пояснил, что у головной нацкомпании слишком большая кредитная нагрузка, которая не даст ей возможности привлечь необходимые кредитные ресурсы. Поэтому он не исключил возможность привлечения к реализации проекта инвесторов «со стороны», то есть из частного сектора.

Возможность газификации Астаны, в том числе и отопления ее за счет газа, рассматривается казахстанскими властями с 2010 года. Изначально рассматривалась возможность строительства газопровода Тобол — Астана с запада в центр республики, однако стоимость самого газопровода (1,4 миллиарда долларов) и дополнительные расходы, связанные с переоборудованием столичных ТЭЦ под газ, привела к тому, что проект был отложен.