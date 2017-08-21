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17:43 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре улицу Новороссийскую сделают четырехполосной

Капитальный ремонт участка дороги между улицами Северной и Шевченко планируют завершить к концу 2017 года.

Краснодар. 21 авг. — Новая Кубань. В краевой столице на улице Новороссийской, которую горожане считают одной из наиболее «убитых», идет долгожданный ремонт. Ход работ проинспектировал градоначальник Евгений Первышов. Мэр отметил, что жители Краснодара очень долго ждали, пока эту дорогу начнут приводить в порядок.

 — Сегодня прошли все конкурсные процедуры, и мы не должны выбиваться из графика, нужно как можно быстрее завершить «подземную» часть, связанную со строительством сетей и выносом коммуникаций, и выйти на устройство основания дороги, — подчеркнул Первышов.

Представитель компании-подрядчика (в случае улицы Новороссийской это НАО «ДСУ-1») рассказал мэру, что сейчас на участке Новороссийской от Северной до Селезнева выполнено фрезерование участка асфальтобетонного покрытия дороги, специалисты приступили к демонтажу тротуаров, установке опор уличного освещения, идет перенос линий связи, прокладка ливневой канализации и переустройство водопроводных сетей.

Улица Новороссийская на этом участке закрыта для движения транспорта, в скором времени работы будут проводиться и на участке от Селезнева до Шевченко, там также предстоит закрытие дороги. Это необходимо для организации круглосуточного проведения работ. В итоге весь ремонтируемый участок — от ул. Северной до ул. им. Шевченко — будет полностью закрыт с 5 сентября до конца 2017 г. — окончания работ. Глава города уже подписал соответствующее постановление.

В планах капитально отремонтировать 1,7 км дороги, на этом участке вынести коммуникации за границы дорожного полотна и обустроить сети ливневой канализации, чтобы улицу больше не затапливало во время продолжительных осадков.

Кроме того, проектом предусмотрено расширение дорожного полотна с 3-х до 4-х полос. Работы должны быть полностью завершены до конца 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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