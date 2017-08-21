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17:57 (мск), источник: Интерфакс

Севастополь станет акционером аэропорта Симферополя, вложив в УК госсубсидии на развитие Бельбека

21 августа. Interfax-Russia.ru — Правительство Севастополя планирует внести деньги, выделяемые на развитие гражданского сектора местного аэропорта «Бельбек» в качестве федеральной субсидии, в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Симферополь», и получить долю в этом предприятии.

«Имущественный взнос повлечет возникновение права государственной собственности Севастополя на эквивалентную часть уставного капитала АО», — сказал «Интерфаксу» директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.

Он не уточнил сумму вложений в уставный капитал, отметив, что она определена федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года». В ФЦП, утвержденной правительством РФ, говорится, что на «Бельбек» планируется выделить 1,726 млрд рублей в виде субсидии из федерального бюджета.

«Оформление доли Севастополя в уставном капитале АО осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством РФ», — заявил Р. Зайнуллин.

По его словам, в настоящее время проходит процедуру согласования задание на подготовку проектной документации по реконструкции гражданского сектора аэропорта «Бельбек» и паспорта соответствующего инвестпроекта.

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