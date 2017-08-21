Севастополь станет акционером аэропорта Симферополя, вложив в УК госсубсидии на развитие Бельбека

«Имущественный взнос повлечет возникновение права государственной собственности Севастополя на эквивалентную часть уставного капитала АО», — сказал «Интерфаксу» директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.

Он не уточнил сумму вложений в уставный капитал, отметив, что она определена федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года». В ФЦП, утвержденной правительством РФ, говорится, что на «Бельбек» планируется выделить 1,726 млрд рублей в виде субсидии из федерального бюджета.

«Оформление доли Севастополя в уставном капитале АО осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством РФ», — заявил Р. Зайнуллин.