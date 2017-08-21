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19:12 (мск), источник: Kazinform

О ситуации на внутреннем валютном рынке рассказали в Нацбанке РК

К настоящему моменту ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

Источник: Kazinform

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе брифинга в Алматы, передает пресс-служба Нацбанка РК.

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По состоянию на 21 августа обменный курс сложился на уровне 332,58 тенге за доллар США, укрепившись с начала года на 0,2%. Ежедневно происходят колебания курса тенге, которые позволяют мгновенно абсорбировать влияние внешних и внутренних шоков.

Он пояснил, что повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке страны в конце июля — начале августа была связана с изменением экономических и политических условий в странах — основных торговых партнерах.

«Наметилась стабилизация ситуации на сырьевых рынках, — продолжил глава Национального Банка. — С конца июля на мировых рынках наблюдается восстановление цен на нефть. После июньского падения цены на нефть выравниваются на уровне около 50 долларов за баррель. Согласно прогнозам международных экспертных организаций, в ближайшей перспективе цены будут формироваться на уровне выше 50 долларов за баррель».

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